В этнодеревне Курской области откроют глэмпинги

В Курской области в этнодеревне в Красниково глэмпинги откроют в августе
В этнодеревне у водяной мельнице в селе Красниково Пристенского района Курской области продолжают готовить глэмпинги. На первом этапе здесь откроются 25 туристических домиков площадью по 40 квадратных метров каждый.
Модульные отели смогут принимать отдыхающих круглый год. Планируется, что они распахнут свои двери для гостей уже в середине августа. Сейчас специалисты приступили к внутренней отделке помещений. Работы идут по графику, сообщили в Корпорации развития Курской области.