В этнодеревне Курской области откроют глэмпинги

В этнодеревне у водяной мельнице в селе Красниково Пристенского района Курской области продолжают готовить глэмпинги. На первом этапе здесь откроются 25 туристических домиков площадью по 40 квадратных метров каждый.

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Модульные отели смогут принимать отдыхающих круглый год. Планируется, что они распахнут свои двери для гостей уже в середине августа. Сейчас специалисты приступили к внутренней отделке помещений. Работы идут по графику, сообщили в Корпорации развития Курской области.