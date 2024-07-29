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В Курской области в этнодеревне в Красниково глэмпинги откроют в августе

В этнодеревне у водяной мельнице в селе Красниково Пристенского района Курской области продолжают готовить глэмпинги. На первом этапе здесь откроются 25 туристических домиков площадью по 40 квадратных метров каждый.

В этнодеревне Курской области откроют глэмпинги
© Курская правда

Модульные отели смогут принимать отдыхающих круглый год. Планируется, что они распахнут свои двери для гостей уже в середине августа. Сейчас специалисты приступили к внутренней отделке помещений. Работы идут по графику, сообщили в Корпорации развития Курской области.

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