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На Ставрополье в 2024 году прогнозируют рост турпотока на 10%

Рост туристического потока на 10% ожидают на Ставрополье в 2024 году. Об этом журналистам сообщил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.

На Ставрополье озвучили прогноз по турпотоку
© РИА Новости
"У нас круглогодично высокий сезон. Мы уже зафиксировали более трех миллионов человек. Только за летний период больше двух миллионов человек. Рассчитываем на то, что по сравнению с прошлым годом увеличение составит около 10%", - сказал Толбатов.

Министр отметил, что подсчет турпотока ведется при помощи цифровых данных сотовых операторов и банковских систем. Загруженность санаториев и гостиниц в регионе составляет от 80% до 100%.

"Высокая загрузка, высокая степень бронирования. Мы видим до трех месяцев бронирование, у некоторых даже больше. <…> Справляемся, но если бы у нас было больше номерного фонда, мы бы и его загрузили. Работаем над тем, чтобы увеличить количество мест, где можно было бы размещаться", - добавил Толбатов.

Объем курортного сбора на Ставрополье с начала его ведения в регионе в 2018 году превысил 2 млрд рублей. С начала 2024 года объем сбора составил 350 тыс. рублей. Все средства направляются на развитие курортной инфраструктуры.

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Андрей Толбатов