На Ставрополье озвучили прогноз по турпотоку

Рост туристического потока на 10% ожидают на Ставрополье в 2024 году. Об этом журналистам сообщил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.

"У нас круглогодично высокий сезон. Мы уже зафиксировали более трех миллионов человек. Только за летний период больше двух миллионов человек. Рассчитываем на то, что по сравнению с прошлым годом увеличение составит около 10%", - сказал Толбатов.



Министр отметил, что подсчет турпотока ведется при помощи цифровых данных сотовых операторов и банковских систем. Загруженность санаториев и гостиниц в регионе составляет от 80% до 100%.

"Высокая загрузка, высокая степень бронирования. Мы видим до трех месяцев бронирование, у некоторых даже больше. <…> Справляемся, но если бы у нас было больше номерного фонда, мы бы и его загрузили. Работаем над тем, чтобы увеличить количество мест, где можно было бы размещаться", - добавил Толбатов.



Объем курортного сбора на Ставрополье с начала его ведения в регионе в 2018 году превысил 2 млрд рублей. С начала 2024 года объем сбора составил 350 тыс. рублей. Все средства направляются на развитие курортной инфраструктуры.