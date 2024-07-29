В "Новом Херсонесе" началось тестирование онлайн-бронирования билетов

Началось тестирование системы бронирования билетов онлайн, сообщает Telegram-канал музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес".

"В данный момент тестируется система бронирования билетов на сайте kassa24.ru. В связи с изменением конфигурации серверных мощностей могут наблюдаться сложности с доставкой билетов на почту", - говорится в сообщении.



Открытие музейного комплекса для посетителей, который включает три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, запланировано на 30 июля.