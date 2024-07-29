Эксперт предположил, отпугнет ли туристический сбор путешественников

Туристический налог введут в четырех регионах России. Еще в шести регионах готовятся сделать это. Принцип такой же, как и в Питере: постояльцы гостиниц, хостелов и гости региона платят курортный сбор за проживание. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал «ФедералПресс», отпугнет ли туристический сбор путешественников.

«Туристический налог является безусловным благом для тех регионов и муниципалитетов, где спрос со стороны туристов порой или постоянно превышает возможности данного муниципалитета. Он предназначен для того, чтобы приводить в порядок основные объекты показа», – отметил эксперт.



Мальцев добавил, что также туристический налог уместен, если регион привлекает экологическими природными программами, чтобы благодаря ему поддерживать в хорошем состоянии экологические объекты. За счет этого пополняется муниципальный бюджет для решения именно этих задач. Также налог должен облегчать нагрузку на туристическую и городскую инфраструктуру, делая жизнь жителей этого муниципалитета более комфортной.

«Если подобные решения коснулись бы Свердловской области, я убежден, что это повлекло бы негативные последствия для развития поискового сервиса», – отметил эксперт.



Мальцев перечисил несколько соображений, подтверждающих эту мысль.

Первое из них – сугубо экономическое: механика взимания этого сбора и то, на что эти деньги должны быть направлены, вызывает большие вопросы. Не было открытой дискуссии в профессиональном цеху, которая бы позволила определить приоритеты.

Второй момент – Екатеринбург посещают в основном с деловой миссией, деловые туристы. Что касается вопросов в самой механике, Мальцев считает, что туристический сбор – это дополнительное программное обеспечение. Для крупных агентских сетей это вполне подъемно. А если говорить о мини-отелях, хостелах, то для них цена программного обеспечения будет слишком высока.

К тому же потребуется обучать персонал, а с этим могут быть сложности. Это дополнительный документ, который должен оформить турист, находясь на рецепции.

«Я легко представляю ситуацию, при которой заезжает сразу две или более группы туристов, и так возникают достаточно длинные очереди при оформлении. Здесь это вызвало бы дополнительные сложности», – заверил респондент.



Мальцев считает сборы своего рода заградительной мерой. Он отметил, что это уместно для жителей Портофино, жителей других европейских муниципалитетов, которые попросту устали от толп туристов, значительно превышающих количество местных жителей.

По мнению эскперта, задача Екатеринбурга – это развитие туризма. Ситуация с загородным туризмом выглядит плохо. Не хватает и средств размещения.

«За 10 лет абсолютно провальной работы, по мнению профессионального сообщества, отраслевых Министерства инвестиций, Центра развития туризма, а ныне Департамента туризма, у нас фактически не развиты загородные средства размещения», – рассуждает респондент.



Мальцев подчеркнул, что психологически, даже с обывательской точки зрения, мы не готовы воспринимать Свердловскую область как туристическую. Кроме того, не готово и гостиничное хозяйство региона к приему туристов из других российских городов.

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