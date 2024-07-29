Распродажа «Уральских авиалиний» вызвала споры у туристов

Авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит распродажу «Бархатный сезон». На вылеты в период с 21 августа по 23 декабря перевозчик обещает скидки до 30% на билеты по России, ближнему и дальнему зарубежью. Забронировать место по акции можно с 29 июля по 11 августа.

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Из Москвы, по условиям распродажи, доступны такие популярные туристические направления, как Сочи, Калининград, Минеральные Воды. Из Екатеринбурга – Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Стамбул, Дубай.

Судя по откликам, пассажиры не в восторге от акции. По многим востребованным маршрутам они просто не могут найти варианты. «Можете показать пример билета со скидкой в 30% в Сочи или Калининград?»

Возмущение у некоторых туристов вызывают и сами цены, которые иногда находятся на уровне стандартных тарифов, а иногда даже выше текущих прайсов авиакомпании.

«Я до распродажи дешевле купил, чем сейчас», – пишут в соцсетях клиенты «Уральских авиалиний». «В выходные обычный билет из Сочи в Екатеринбург на 12 сентября стоил 14 тыс. руб., в понедельник цена на ту же дату выросла до 20 тыс. Даже если от текущей стоимости сделают скидку, прайс будет таким же, как до распродажи», – отметила пассажирка.



Впрочем, в распродаже можно найти интересные варианты перелета, правда, чаще всего они предлагаются не на ближайшие даты. Например, 22 и 23 августа из Москвы в Сочи можно улететь за 7 тыс. руб. в одну сторону. На 27–29 августа доступны места на рейсах в Адлер за 5,8 тыс. руб.

На 28–29 августа билеты из столицы в Минводы можно забронировать за 5,4 тыс. руб. Есть предложения и по маршруту Москва – Калининград. На 28–30 августа билеты предлагаются за 6 тыс. руб., а 3 сентября перелет обойдется в 5,7 тыс. руб.

Из Москвы по акции доступно 11 направлений, из Екатеринбурга – 21. В октябре из аэропорта Кольцово можно улететь в Сочи за 5,5 тыс. руб., в отдельные даты сентября – за 6,9, в некоторые дни августа – за 9,4 тыс. в одну сторону.

В Стамбул жители Екатеринбурга смогут купить билеты за 14,9 тыс. руб. Такие прайсы действуют в октябрьские даты. В сентябре можно найти места на рейсах в Стамбул за 15,7 тыс.

Стоит иметь в виду, что количество кресел по акции ограничено, поэтому ситуация с наличием билетов быстро меняется.