Пассажирку не пустили в самолет из-за пива и красных глаз

Пассажирка авиакомпании Air Astana Карина Набиева рассказала в TikTok, что ее не пустили на рейс из Алма-Аты в Чимкент из-за красных глаз. Девушка призналась, что выпила перед вылетом немного пива из-за аэрофобии. Однако при посадке в самолет ей отказали из-за красных глаз.

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Компания Air Astana не пропускает меня на рейс. <...> Я вела себя абсолютно адекватно, не шаталась. Я сдала тест, показал 0,83 промилле, то есть это легкая степень опьянения, — объяснила она.



Пассажирка отметила, что готова пройти медэкспертизу и сдать кровь на алкоголь и наркотики. Она также добавила, что планирует написать заявление в полицию.

В Air Astana уточнили, что экипаж не пустил Набиеву в самолет, так как «ее поведение, усугубляемое алкогольным опьянением, вызвало беспокойство у сотрудников авиакомпании». Девушка могла создать угрозу как своему здоровью, так и здоровью других пассажиров, добавили в авиакомпании.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево пьяный пассажир напал на охранника. Инцидент произошел в терминале В. Мужчина пытался пройти на борт самолета, следовавшего в Иркутск, но его остановила охрана. Тогда он и накинулся с кулаками на одного из них.

Уфимский районный суд Башкирии до этого оштрафовал россиянина за приставания к стюардессе и дебош в самолете. Мужчина ругался, провоцировал конфликты и бесцельно бродил по воздушному судну.