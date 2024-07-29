В Мурманской области гостиницы заработали более 2,5 млрд рублей

В Мурманскстате сообщили, что на гостиницы Кольского Заполярья 492 тысячи отдыхающих потратили 2,5 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом – это значительный рост. В 2023 году в отелях региона остановилось 360 тысяч человек. Но большая часть отдыхающих остается в гостиницах не более чем на 4 дня.

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Всего же за прошлый год регион принял 670 тысяч отдыхающих, которые потратили совокупно около 16 млрд рублей. Эта статистика учитывает как россиян, так и гостей из других стран. Но эти данные являются не совсем точными, так как грань между апартаментами и мини-отелями очень тонкая.

Ранее сообщалось, что отдыхать в Мурманской области могут себе позволить только очень зажиточные россияне с доходами выше среднего.

В Калининградской области заявили, что повышенные траты туристов в регионе не связаны с инфляцией и ростом цен.