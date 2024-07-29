Опытный гид рассказала о путешествии по Северному Кавказу

Ольга Арефьева девять лет назад переехала на Кавминводы из Твери, а теперь турфирмы возят сотни гостей региона по ее авторским маршрутам. В том числе Ольга составляла программу путешествия по Кавказу для представителей рода Лермонтовых-Лермонтов из Шотландии. А также она обучает коллег, создает методички по локациям и просто восхищается своим новым домом.

Ставрополье

Кисловодск

— На Ставрополье нужно обязательно посмотреть Кисловодск и его окрестности. Рекомендую начать маршрут с армянского храма Сурб Вардан, с территории которого открывается вид на город с высоты птичьего полета. Оттуда можно увидеть окружающие Кисловодск три хребта, Бештау и Развалку. Сразу становится понятно, почему в городе особенный климат: долина защищена от непогоды горами.

После посещения храма на машине или на общественном транспорте стоит проехать к Березовскому ущелью — посмотреть на него сверху и, если повезет, встретить живущих там белоголовых сипов. Дальше можно двигаться в сторону Лермонтовской скалы и Лермонтовского водопада. Кстати, они входили в программу тура для Лермонтовых-Лермонтов из Шотландии. От скалы и водопада через музей под открытым небом «Крепость» можно попасть в Нижний парк.

В Нижнем парке рекомендую уйти в сторону Дамского каприза, посмотреть новый арт-объект Луна, Зеркальный пруд, Стеклянную струю и выйти в сторону города через Цветочный календарь. Еще стоит взглянуть на скульптуру лермонтовского «Демона», которая спрятана в гроте в начале парка. Затем рекомендую пройти в галерею, чтобы выпить целебную воду. Маршрут занимает примерно четыре часа.

Ессентуки

Кисловодск удобно объединить с Ессентуками. В город лучше заехать со стороны Петропавловского храмового комплекса. На его территории недавно отреставрировали храм Петра и Павла. Туристы сравнивают это место по ощущениям с Иерусалимом. На территории комплекса действительно есть частичка Святой Земли — часовня, построенная по подобию Кувуклии храма Гроба Господня. Внутри находятся освященные в Иерусалиме пластины.

Едем дальше — попробовать минеральную воду в самой большой питьевой галерее Европы «Пятитысячник». Только там сейчас есть новая местная вода — № 2, которая богата кремнием и рекомендуется людям с гастритом, но, конечно, после консультации с врачом. От галереи можно спуститься в Курортный парк Ессентуков. Это вариант для тех, кто любит ходить. При этом дети лет 6−7 проходят маршрут абсолютно спокойно.

Пятигорск и Железноводск

Эти города рекомендую также объединить в один день. В Пятигорске доезжаем до парка Цветник, отсюда стартует мой маршрут, который охватывает все главные локации города. Проходим парк Цветник насквозь, пробуем воду в питьевой галерее и выходим к Дому Княжны Мери, Дому доктора Дроздова, Пушкинским ваннам, на месте которых когда-то стояла усадьба двоюродной бабушки Лермонтова, и к Академической галерее. И через арку проходим к бесстыжим ваннам — новым и старым.

Дальше мы движемся к Провалу, по пути рассматривая «провальские дачи». У Провала смотрим на город сверху. Туристы из Марокко сравнивали вид на Пятигорск с этой точки с панорамой Марракеша. Они даже изучали бесстыжие ванные на уроке в марокканской школе по материалам путешественника Ибн Баттута.

Дальше спускаемся к Эоловой арфе, смотрим радоновые источники, Грот Лермонтова и идем по горе Горячей до Китайской беседки. Так мы снова оказываемся в парке Цветник, но с другой стороны. Оттуда на машине или на общественном транспорте едем на место дуэли Лермонтова, а затем — через Иноземцево в Железноводск.

В Железноводске я рекомендую начинать маршрут с точки Три пирога, она есть на онлайн-картах. Оттуда поднимаемся в парк, смотрим на дачу бухарского эмира, идем через Пушкинскую галерею к Славяновскому источнику, далее — вниз по самой длинной каскадной лестнице Юга. В финале маршрута выходим к озеру Тридцатка, где можно искупаться в чистой воде.

Если есть возможность и время, то к Пятигорску и Железноводску можно добавить «Зеленый квартал» в Иноземцево как промежуточную локацию между городами.

Таким образом, на Кавминводы я рекомендую отвести минимум два дня.

Карачаево-Черкесия: Домбай, древний храм и живописный перевал

— Первая из обязательных точек в Карачаево-Черкесии — Медовые водопады с посещением альпак и зиплайна. Это экскурсия, которую очень любят дети, и хороший релакс для тех, кто приезжает уставший после работы.

Затем стоит отправиться в поселок Домбай. Ехать лучше через перевал Гум-баши. На перевале очень красивый вид на Эльбрус. Туристы часто заказывают поездку на Гумбаши на рассвете, чтобы отметить день рождения.

На пути в Домбай стоит также заехать в Шоанинский храм. Чтобы не подниматься к нему пешком около 40 минут, можно обратиться к местным, и они довезут до верхней площадки на джипе за 300 рублей с человека.

В старинном храме можно поставить свечи и позвонить в колокол, но только один раз, чтобы не напугать жителей села. После храма едем к озеру Кара-Кель — одному из двух теплых озер в Тебердинском заповеднике. Вода в нем прогревается до 24−26 градусов, так что можно искупаться.

И, пока небо не затянуло, пораньше выдвигаемся в Домбай. В поселке работает канатная дорога. Чтобы увидеть Эльбрус, подняться нужно хотя бы до второго уровня. Узнать пятитысячник сложно: отсюда видно только одну вершину.

В Домбае есть парк альпак, он недавно открылся, и его тоже стоит посетить, а еще зайти на живописный мост, где сливаются реки Домбай-Ульген и Аманауз. Затем мы немного возвращаемся назад, идем по указателю на Бадукские озера и там прогуливаемся по висячему мосту над Тебердой.

К следующей локации легко свернуть с главной дороги по указателю. Едем в сторону Клухорского перевала до реки Гитчи-Муруджу: дальше уже некуда, там будет видно наших пограничников. В бурной горной реке лежат огромные камни — вода бьет по ним с большой силой. Красивая картина, река как водопад. Здесь же можно искупаться в озере Туманлы-кель, а на мангальных зонах — устроить пикник.

Из нетуристических маршрутов в КЧР, которые мало кому известны, советую район карачаевского Джилы-су. Это западное Приэльбрусье. Люди знают балкарское Джилы-су, куда ведет асфальтированная дорога из Кисловодска, а карачаевское — это со стороны Хурзука и Учкулана.

Не стоит ехать на своей машине, только с профессионалами. На пути встречаются 11 мостов в разном состоянии, иногда приходится ехать на джипе вброд. Место дикое, есть выход нарзана на поверхность. Можно искупаться, людей там всегда мало.

Что касается количества дней в КЧР. Как минимум нужно переночевать в Домбае и провести день в самом курортном поселке, а на второй — отправиться по окрестностям, о которых я сказала.

Кавказский Байкал и дом Кайсына Кулиева: движемся в Кабардино-Балкарию

— В Кабардино-Балкарию заезжаем через «кавказский Байкал», озеро Гижгит, а там решаем: едем на Эльбрус, на канатку, или отправляемся с озера на перевал Актопрак или на Белую глину. К перевалу не стоит отправляться на легковой машине. Если выбрали второй вариант, то переезжаем из Баксанского ущелья в Чегемское, по пути будет красивый перевал, смотровые площадки. Любуемся Гижгитом сверху, дальше видим Чегемское ущелье.

Отсюда сворачиваем направо, в высокогорный аул Эль-Тюбю. Там стоит посмотреть город мертвых. Это кладбище, поэтому вести себя нужно соответствующе. Там же рекомендую пройти по верху села, по дорожке, которая выведет к мемориалу «Книга в камне», построенному в честь великого поэта Кайсына Кулиева, который отсюда родом. Рядом находится его усадьба, которая открыта для посещения.

В этих местах снимали «Войну» Балабанова. В поселке также есть мечеть, мулла разрешает заходить туристам, но нужно понимать, что недопустима открытая одежда, к примеру шорты и майка. И здесь же расположена единственная в России сванская башня, на нее тоже стоит взглянуть.

Возвращаемся назад, заезжаем на Чегем — единственный в России официальный парадром. Там невероятные виды и можно полетать на параплане с инструктором. Уезжаем из ущелья по прямой через Чегемские водопады.

Ночь стоит провести в Нальчике, а утром выехать на Язык тролля, Нижнее голубое озеро и к Черекской теснине.