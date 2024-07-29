В Сочи рассказали, сколько туристов единовременно находится в городе

Замглавы администрации Сочи Олег Бурлев заявил, что одномоментно в городе находится не менее 203 тысяч отдыхающих. При этом пляжи курорта интересуют только половину из них. Остальные предпочитают отдых в горах или отправляются на экскурсии по местным достопримечательностям.

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По его словам, курорты Красную Поляну и Роза Хутор в этом году посетило уже на 10% больше человек, чем в прошлом. Общий же туристический поток достиг в Сочи уже достиг 4,3 млн человек, что на 7% превышает показатели прошлого года за аналогичный период.

Также отмечается, что заграничных туристов в городе стало на 37% больше. А сертификат 4-миллионного туриста получил Сергей Колосков, остановившийся со своей супругой Верой в отеле Mirror.

Ранее сообщалось, что Сочи оказался не самым дорогим курортом Краснодарского края, уступив первенство Адлеру. Но цены на жилье и отели для многих туристов все равно стали настолько высокими, что они вынуждены жить на улице в палатках или машинах.