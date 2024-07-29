Достопримечательность Астрахани обзавелась новыми жильцами

Они стали заметным дополнением к традиционным лебедям, которые обитают здесь с 1960 года, когда они впервые появились в озере вместе с специально построенным домиком.

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Помимо уток, на озере также обитают черепахи, что делает экосистему водоема более разнообразной. Несмотря на то, что утки значительно меньше лебедей, пока нет информации о том, как новые жители воспринимаются старыми обитателями озера. Однако местные жители активно подкармливают птиц, что гарантирует уткам комфортное существование.

Ранее на озере также жила стая уток, которая покинула водоем с наступлением холодов. В настоящее время ещё одно семейство уток можно встретить в канале имени Варвация, расположенном недалеко от сквера Гейдара Алиева.

Также в Астрахань начались поставки рыбной продукции из страны Прикаспия. Кроме того, на выходных в городе случилось серьезное ДТП с пострадавшим.