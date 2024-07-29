В Крыму возобновили доступ на закрытые турмаршруты

Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым" сняла ограничения на посещение маршрутов, ранее закрытых из-за противопожарной безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции.

Ранее сообщалось, что "Заповедный Крым" с 19 июля закрыл часть пешеходных маршрутов на своей территории на неопределенный срок из-за действия особого противопожарного режима.

"В связи с устойчивым снижением класса пожарной опасности <…> объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий ФГБУ "Заповедный Крым" снимает ограничения на посещение эколого-просветительских маршрутов", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в случае ухудшения погодных условий, а также при устойчивом повышении класса пожарной опасности до 5-го уровня, могут быть приняты меры по ограничению посещения. Посетителей просят соблюдать меры пожарной безопасности.

"Заповедный Крым" объединяет четыре государственных природных заповедника - "Ялтинский горно-лесной", общая протяженность туристический троп в котором достигает 147 км, "Казантипский", "Опукский", "Лебяжьи острова" и три государственных природных заказника федерального значения "Каркинитский", "Малое филлофорное поле" и "Казантипский морской".