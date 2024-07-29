В четырех регионах России введут туристический налог

С 1 января 2025 года туристический налог будет введён в четырёх регионах России, а ещё шесть рассматривают возможность его внедрения. Принцип взимания сбора аналогичен тому, что уже применяется в Санкт-Петербурге: постояльцы гостиниц, хостелов и других мест размещения будут платить курортный сбор за своё пребывание, передает Mash.

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Новые регионы с туристическим налогом:

1. Суздаль (Владимирская область): В жемчужине Золотого кольца отдых обойдётся в 100 рублей за сутки. Регион рассчитывает на получение около 80 миллионов рублей в год от нового налога.

2. Сортавала (Карелия): Здесь ставка составит 50 рублей в сутки с начала 2025 года.

3. Вологда: В этом регионе решили подойти к вопросу более гибко. Туристический налог будет составлять не более 1% от стоимости размещения в гостинице с возможностью повышения ставки по проценту в год, достигая 5% к 2029 году.

4. Белокуриха (Алтайский край): Также введут налог в размере 50 рублей с января 2025 года.

Некоторые регионы, такие как Астрахань, Алтай (весь), Карачаево-Черкессия, Ингушетия, Дагестан и Псков, проявляют интерес к внедрению туристического налога, но пока не приняли окончательных решений.