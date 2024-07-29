Туроператоры назвали основные направления для отдыха в августе

Чаще всего люди приезжают в Сочи и Крым.

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Билеты на поезда до Анапы и Геленджика раскупают быстро.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«Номер один — это Сочи, потому что август — последний тёплый месяц лета. В сентябре уже Чёрное море начинает потихоньку остывать, и многие хотят успеть отдохнуть в первую очередь в Сочи. Также популярны Анапа и Геленджик, но сюда уже самолётом не улетишь, к сожалению, поэтому многие выбирают поезд. Кстати, билетов почти нет до конца августа на быстрые поезда. Очень популярен Крым. В Крыму в этом году мы видим рост примерно плюс 25%. Здесь и железная дорога поспособствовала, и проезд через новые территории, потому что через Крымский мост зачастую бывают задержки. Автомобильная дорога через новые территории без пробок и хорошего качества. Больше поездов в этом году, чем в прошлом. Многие выбирают такой путь — летят из Москвы в Адлер самолётом и дальше садятся на поезд, поезд в этом году стал ежедневный Адлер — Симферополь, и едут на поезде в Крым».



Мкртчян отметил, что у граждан нашей страны популярностью пользуются Санкт-Петербург и Калининград, а также восточные регионы.

«Санкт-Петербург популярен — больше 50 рейсов ежедневно между Москвой и Петербургом. Популярен Калининград, дальше уже с большим отрывом всё, что на Востоке от Москвы, — это Казань, Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Сахалин. Если брать чуть ближе, это — Алтай, Байкал. На Алтае и на Байкале жесточайшая нехватка номерного фонда, отелей 4-5 звёзд очень мало».



Ранее Мкртчян назвал основные зарубежные направления для россиян на август. Наиболее высокий спрос фиксируется в Турции и Белоруссии. Ежедневно туда отправляется около 15 рейсов.