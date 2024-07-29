Глава региона поддержал предложение запустить круизный теплоход по Оби

Накануне Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин встретился с заслуженным работником транспорта Югры Сергеем Сандуловым и бывшим заместителем министра транспорта России Андреем Недосековым.

Поступило предложение запустить круизный теплоход по Оби от Тобольска до Салехарда с длительной стоянкой в Ханты-Мансийске.

Подобная положительная практика уже существует - речной маршрут лайнера «Северная сказка» впервые в истории окружного туризма объединил Ямал, Югру и Тюменскую область. В прошлом году теплоход совершил 11-дневный маршрут, в который вошли Тобольск, Уват, Ханты-Мансийск, Октябрьский, Берёзово, Мужи, Салехард и Сургут. Основываясь на этом положительном опыте, мы можем масштабировать его и сделать востребованным на уровне всей страны.