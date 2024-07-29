Более 23,5 млн раз воспользовались турсервисом Russpass

Туристическим сервисом Russpass с 2020 года воспользовались более 23,5 млн раз, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Цифровые инструменты расширяют возможности и делают планирование путешествий удобнее. Сейчас на Russpass представлено больше 30 тыс. предложений для туристов, треть из них — для гостей Москвы. Сюда входят готовые туры и автомобильные маршруты, отели и рестораны, экскурсии и тысячи событий по всей стране», — сказала Сергунина.



Она также отметила, что общенациональный проект, созданный при поддержке столичного правительства, объединяет гостиницы, музеи, театры, кафе и другие площадки в 85 регионах России.

Ранее сообщалось, что Уральский федеральный округ с начала года посетили около 2 млн туристов.