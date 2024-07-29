В Удмуртии вырос объем услуг туроператоров

В Удмуртии одним из факторов, работающих на увеличение объёма предоставляемых туристических услуг и оборота общественного питания, остаётся внутренний туризм. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

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В январе-мае текущего года в Удмуртии на 15,6% вырос объем услуг туристических операторов, агентств и других организаций сферы туризма. На 4,1% выросли объёмы услуг организаций культуры. Данные приводятся в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Спрос на общественное питание в республике в январе-мае этого года увеличился на 14,5%.