В Якутии открыли экотропу, объединяющую четыре памятника природы

Региональная дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и природных парков открыла для всех желающих новую экологическую тропу, которая объединяет четыре памятника природы в Хангаласском районе Якутии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе дирекции.

"Экологическая тропа "Большая кембрийская тропа" объединяет четыре памятника природы: Ой-Муранский рифовый массив, Кетеме, Еланка и Бачык. Эти памятники природы являются особо охраняемыми природными территориями республиканского значения", - сообщили в дирекции.



Для открытия тропы в июле состоялась первая комплексная экологическая и палеонтологическая экспедиция. Протяженность тропы - свыше 115 км с 8 видовыми точками на протяжении маршрута.

Экотропа рассказывает об основных этапах развития земной коры начиная с нижнекембрийского периода. Отложения кембрийского возраста - более 500 млн лет назад - распространены в Якутии, считается, что кембрий - один из важнейших с точки зрения науки периодов в истории Земли и жизни.

Хангаласский район популярен среди туристов, на его территории находятся национальный парк "Ленские столбы", ледник Булуус, "Орто Дойду" - единственный в мире зоопарк, который работает в условиях северного экстремально холодного климата.