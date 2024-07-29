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РЖД развеяли слухи об отмене поезда из Новосибирска на Алтай и в Шерегеш

Средства массовой информации в своих публикациях ссылались на представителя компании «Олимпия Райзен Сибирь» в официальной группе во «ВКонтакте». Причины сворачивания проекта круиза после тестового рейса не называются.

В РЖД опровергли слухи об отмене поезда из Новосибирска на Алтай
© РИА Новости

В понедельник, 29 июля, в официальном канале Западно-Сибирской железной дороги появилось опровержение информации об отмене железнодорожного круиза. 

«Информация, распространяемая в соцсетях об отмене туристического поезда Новосибирск – Бийск – Таштагол – Новосибирск, не соответствует действительности», – говорится в публикации.   

Конкретные сроки следующего рейса пока не называются. 

«Решение о регулярном курсировании будет принято с учетом отзывов участников тура о качестве транспортных услуг и туристических программ, – пояснили железнодорожники. – В настоящее время специалисты анализируют итоги состоявшейся тестовой поездки, ведут работу по  доработке экскурсионной программы для туристов». 

Напомним, тестовая поездка данного поезда проходила с 12 по 15 июля. Среди первых пассажиров круиза оказался и корреспондент VN.ru. 

Идея создания подобного железнодорожного круиза появилась давно, говорят сами экскурсоводы. Его особенность в том, что в одном туре совмещены сразу три региона. Инициатором выступила Западно-Сибирская железная дорога.

Туроператоры «Шория» и «Ваш Гид» разработали по два маршрута, чтобы у туристов был выбор – как в путешествии по Горной Шории, так и по Алтаю. Стоимость путевки на размещении в четырехместном купе начинается от 27 200 рублей. 

«В принципе, поездка мне понравилась. Но экскурсионные программы на Алтае определенно нужно доработать. Маршрут был перестроен из-за пробок на Чуйском тракте», – сообщил участник первого информационно-тестового круиза. 

Подробнее читайте в материале VN.ru: Новосибирцы рассказали о железнодорожном круизе на Алтай и в Горную Шорию.

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