В РЖД опровергли слухи об отмене поезда из Новосибирска на Алтай

Средства массовой информации в своих публикациях ссылались на представителя компании «Олимпия Райзен Сибирь» в официальной группе во «ВКонтакте». Причины сворачивания проекта круиза после тестового рейса не называются.

© РИА Новости

В понедельник, 29 июля, в официальном канале Западно-Сибирской железной дороги появилось опровержение информации об отмене железнодорожного круиза.

«Информация, распространяемая в соцсетях об отмене туристического поезда Новосибирск – Бийск – Таштагол – Новосибирск, не соответствует действительности», – говорится в публикации.



Конкретные сроки следующего рейса пока не называются.

«Решение о регулярном курсировании будет принято с учетом отзывов участников тура о качестве транспортных услуг и туристических программ, – пояснили железнодорожники. – В настоящее время специалисты анализируют итоги состоявшейся тестовой поездки, ведут работу по доработке экскурсионной программы для туристов».



Напомним, тестовая поездка данного поезда проходила с 12 по 15 июля. Среди первых пассажиров круиза оказался и корреспондент VN.ru.

Идея создания подобного железнодорожного круиза появилась давно, говорят сами экскурсоводы. Его особенность в том, что в одном туре совмещены сразу три региона. Инициатором выступила Западно-Сибирская железная дорога.

Туроператоры «Шория» и «Ваш Гид» разработали по два маршрута, чтобы у туристов был выбор – как в путешествии по Горной Шории, так и по Алтаю. Стоимость путевки на размещении в четырехместном купе начинается от 27 200 рублей.

«В принципе, поездка мне понравилась. Но экскурсионные программы на Алтае определенно нужно доработать. Маршрут был перестроен из-за пробок на Чуйском тракте», – сообщил участник первого информационно-тестового круиза.



Подробнее читайте в материале VN.ru: Новосибирцы рассказали о железнодорожном круизе на Алтай и в Горную Шорию.