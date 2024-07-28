Кто живет в Черном море и нужно ли их бояться во время плавания

Россиянам рассказали об опасных обитателях Чёрного моря. Обычно об опасных акулах предупреждают туристов, которые едут на Красное море — в Египет. Вероятность встретить этих рыб у черноморского побережья небольшая, тем не менее они там водятся. И не только. Рассказываем, каких опасных обитателей можно встретить в Чёрном море и насколько они опасны для человека.

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Есть ли акулы в Чёрном море

В Чёрном море можно встретить два вида акул — катрана (такую акулу ещё называют колючей из-за мощных шипов на плавниках) и кошачью акулу, рассказала биолог Елена Анашкина. Обе — около метра в длину.

Таких акул в черноморской воде мало, они не агрессивны и избегают людей, заверила биолог. Тем не менее она настоятельно не советовала трогать хищниц руками. Особенно катрана — можно пораниться о его шипы.

Кого нужно бояться в Чёрном море

Морской дракон. Это рыба с колючками, в которых содержится яд. Если до них дотронуться, может быть очень больно и начнётся сильный отёк, предупредила биолог в беседе с изданием 76.ru. Впрочем, сами они на людей не нападают.

Это рыба с колючками, в которых содержится яд. Если до них дотронуться, может быть очень больно и начнётся сильный отёк, предупредила биолог в беседе с изданием 76.ru. Впрочем, сами они на людей не нападают. Морской ёрш. У него тоже колючие шипы, о которые можно сильно пораниться.

У него тоже колючие шипы, о которые можно сильно пораниться. Медузы. В Чёрном море обитают два вида — аурелия и корнерот. Последний опаснее, потому что его ожог может вызывать аллергию, предупредила биолог. Хорошая новость в том, что медузы в Чёрном море встречаются редко.

Ранее океанолог Сергей Мухаметов рассказал, где в России помимо Чёрного моря можно встретить акулу.