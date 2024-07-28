В России закрыли тринадцать туроператоров

Во время пика сезона отпусков в России 13 туроператоров объявили о прекращении своей деятельности. Как сообщает информационное агентство «Турпром», причиной этого стали новые требования Минэкономразвития, вступившие в силу 1 мая.

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Согласно новому закону, все туроператоры обязаны иметь финансовое обеспечение в размере 25 миллионов рублей. Десять компаний не смогли выполнить это требование и были вынуждены закрыть свои двери. Портал подчеркивает, что подобные меры со стороны Минэкономразвития ранее уже приводили к массовым закрытиям операторов.

Кроме того, одна из компаний была исключена из объединения в сфере выездного туризма, созданного для поддержки туристов за границей, а две фирмы самостоятельно объявили о прекращении своей деятельности.

На фоне этих событий также поступила информация о введении нового дресс-кода по правилам шариата в Кабардино-Балкарии, что вызвало шок как среди отдыхающих, так и среди местных жителей. Эти изменения подчеркивают растущие тенденции к регулированию туристической отрасли в стране.