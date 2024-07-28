Неизведанные просторы: как добровольцы совмещают отдых с полезными делами

Лето — лучшее время для путешествий. Однако далеко не всем по душе шезлонг, пальмы, бассейн и шведский стол. Невероятно популярным в последние годы стал волонтерский туризм — поездки для людей с самой активной гражданской позицией. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал у столичных добровольцев о том, чем им приходилось заниматься в таких путешествиях, а также расспросил экспертов туриндустрии о текущем состоянии этой отрасли и перспективах развития.

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Зарядиться энергией природы

На протяжении многих лет в МИРЭА — Российском технологическом университете существует волонтерское движение. В его рамках студенты, сотрудники вуза заводят новых друзей, реализуют свои идеи и амбиции, вносят вклад в развитие общества. В 2024 году по инициативе учащихся был создан Студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики». Его участники регулярно отправляются в поездки по всей стране, чтобы трудиться и увидеть Россию во всех красках. Один из них — Илья Щербаков. По его словам, их проект немного отличается от традиционного волонтерского туризма.

"Наша деятельность содержит в себе элементы добровольного вклада в развитие регионов, — рассказал Щербаков. — Но главная цель «Команды Арктики» — подготовка молодых специалистов для работы в северных регионах, включая элементы экстремальных экспедиций и научно-прикладных исследований. Мы работаем над улучшением экологии, сохранением культурного наследия и развитием инфраструктуры, включая и туристическую."



Последнее путешествие было очень интересным, рассказал Илья Щербаков.

"В этом сезоне я вместе с ребятами работал в Национальном парке «Башкирия»: занимался обустройством туристических троп, чтобы людям было удобнее знакомиться с природой парка и при этом не нарушать экосистему, обследовал пещеру «Кутук-4» вместе со спелеологами и занимался ее очисткой. Работал на самом кордоне, где мы жили: проводил плотницкие и малярные работы. Это было невероятно познавательно."



В прошлом году Илья участвовал в экспедиции на полуостров Таймыр, где его группа в поселке Усть-Авам строила визит-центр.

"Там я улучшил свой навык владения строительным инструментом, уровень самообладания, закалился, понял что такое Заполярье, познакомился с природой края и, возможно, влюбился в него, — поделился студент. — В таких поездках слетают все социальные маски: тебе нужны силы на другое, и здесь ты такой, какой есть на самом деле."



Поделился с «ВМ» своей историей трудовых поездок и московский волонтер Максим Гаецкий.

"Я участвовал в геологических и археологических экспедициях в Крым, в заповедную зону Байкала, на север Ямало-Ненецкого автономного округа. Был и на мероприятиях. Ездил в Оренбург, во время студенчества посещал мероприятия регионального и федерального масштаба и как участник, и как волонтер. Среди них самое известное, наверное, — Всероссийский фестиваль молодежи и студентов в 2012 году, — рассказал Гаецкий. — На северном Прибайкалье в составе группы РГО (Русское географическое общество. — «ВМ») спасали петроглифы — древние наскальные надписи — от вандалов, природного влияния. Мы строили экотропу, убирали мусор."



Успел Гаецкий побывать и на Севере.

"За чертой Полярного круга, на севере ЯмалоНенецкого автономного округа, вместе с проектом «Зеленая Арктика» я убирал мусор, металлолом, — поделился Гаецкий. — Так как его сложно оттуда вывезти, большая часть осталось там еще с 1960-х годов."



Такие поездки дают участниками очень много, считает волонтер.

"За все время мне довелось посмотреть очень много территорий, природных зон России. Так как это волонтерские мероприятия, мне не надо было платить ни за проживание, ни за билеты. Когда ты учишься в университете или когда нет средств на путешествия, это самое то, — рассказал Гаецкий. — Такое путешествие заряжает энергией. А если ты живешь в городе постоянно, то это станет расширением сознания, выходом из зоны комфорта, перезагрузкой. Когда ты оказываешься где-то в середине байкальской степи, гид рассказывает тебе о том, что вокруг водятся медведи и волки, а ближайшее поселение в 70 километрах, ты понимаешь, что тебя ждет интересное приключение."



Волонтер приобретает яркий опыт общения, рассказал Гаецкий.

"Я встречал совершенно разных людей. Это были и топ-менеджеры крупных компаний, и люди на пенсии, и преподаватели из небольшого города, инженеры, работники завода, стендап-комики, — поделился юноша. — Конечно, ты еще и встречаешь местных жителей. Об их быте ты можешь только мечтать и догадываться. Например, в Арктике я много общался с ненцами, которые кочуют вместе с оленями. На Байкале — с бурятами, которые до сих пор проводят обряды. Их мир выглядит подругому, эти люди тебе позволяют взглянуть на привычные вещи иначе."



Растопить ледяное сердце

Не только природе бывает нужна помощь. В новых регионах России — Херсонской, Запорожской областях, ДНР, ЛНР — живут люди, которые пережили ужас боевых действий. О том, чем помогают волонтеры им, рассказал столичный доброволец-строитель Дмитрий Захаров.

"Совсем недавно группа, организованная Русской православной церковью, вернулась из поездки в Мариуполь. Мы помогали пожилой семейной паре. Их сыновей убило практически в огороде, а невестка одного из них погибла во время обстрела, — рассказал Захаров. — Когда мы приехали, крыша их дома была в непригодном к использованию состоянии, своих функций она не исполняла. Наша команда за четыре дня сделала новую. Поначалу хозяева пенсионного возраста неохотно шли на контакт, относились к нам настороженно. Но постепенно, спустя два дня работы, наши ребята нашли к ним подход. В итоге получилось, что с пилой, молотком и гвоздями в руках мы растопили этот лед в сердце наших соотечественников, которые переживают в свои преклонные годы страшные события. Кстати, крышей хозяева остались довольны."



Такой проект больше, чем туризм, по своей сути, но схож по форме, отметил волонтер.

"Конечно, любое доброе дело важно. Но общество людей — многомерное. Социальное измерение — больше горизонтальное. Приехать, посмотреть, помочь, взаимодействовать. Еще есть вертикальное измерение, где речь идет еще и Боге, сердце человека. Здесь тоже происходят перемены. От волонтерского туризма нас немного отличает не столько объем выполненного дела, сколько глубина погружения в личную проблему. Это очень тонкое проявление любви к ближнему. Дело милосердия, которое меняет к лучшему душу человека."



А как же прибыль

Но не стоит торопиться называть волонтерский туризм принципиально новым явлением. Об истоках движения рассказал председатель экспертного совета Российского союза туриндустрии Николай Литаренко.

"Вообще, волонтерство — довольно старые общественные отношения. Если говорить о зарождении движения в нашей стране, нельзя не вспомнить организации, которые занимались, по своей сути, именно благотворительностью. Вспомним тех же пионеров, октябрят, комсомольцев. Они всегда помогали в выполнении общественно-полезных функций, — объяснил Литаренко. — Помощь старшим, уборка, очищение, облагораживание муниципального пространства. Эта тема корнями уходит в Советский Союз. Говорить о том, что сейчас это все зарождается, — не совсем честно. Мы только лишь продолжаем те процессы, позитивные моменты, которые появились в советском обществе."



Трудовые поездки высоко востребованы, уверен эксперт. Абстрактно разделить их можно на четыре типа — по роду занятия волонтера.

"Пожалуй, из основных направлений волонтерского туризма можно выделить экологический, общественно-полезный, спортивный, деловой, — отметил Николай Литаренко. — Тема, конечно, высоко востребована. Основные ее потребители — это молодежь. В каникулярное время это студенты, а иногда подходящий проект может быть предложен и школьникам старших классов."



А вот главными заказчиками чаще выступают корпорации.

"Формируют такие инициативы, придают им привлекательный вид государственные либо крупные частные организации, — рассказал Николай Литаренко. — Именно у них есть высокая потребность в людях. В этом ключе, бизнес и госорганы объединяет возможность обеспечить на уровне договоренностей перевозку, проживание, питание волонтеров. Как пример событийного туризма можно вспомнить Олимпийские игры в Сочи, чемпионат мира по футболу в 2018 году в Москве. Колоссальное количество волонтеров помогали болельщикам найти свой сектор на стадионе, решить массу других бытовых вопросов."



В этом формате социальная функция превалирует над экономической. Малому бизнесу это оставляет немного шансов для конкуренции.

"Обычные туристы, как правило, просто отдыхают. Совсем другое нужно добровольцам. Когда появляется потенциально прибыльная стезя, предприниматели сами туда охотно идут, — добавил Николай Литаренко. — Настораживает, что у нас нет профильных туроператоров, специализирующихся на трудовых поездках. Значит, создание комплексного продукта по волонтерскому туризму не столь интересно. Время покажет, будет ли это выгодно, можно ли из этого сделать успешную бизнесмодель на профессиональном уровне. Нужно провести детальный экономический расчет. В целом это возможно."



Мнение

Побывать там, куда самому не добраться

Валерий Сушков, исследователь-путешественник, член Русского географического общества:

"Волонтерский туризм в России — это разнопрофильные поездки по городам и регионам для участия в проектах локального и федерального уровней. Труд добровольцев, как правило, не оплачивается напрямую, но у них есть возможность получить организационный опыт, познакомиться с местной культурой, традициями, насладиться природой, приобрести новых друзей. Самый популярный вид — экотуризм, направленный на сохранение особо охраняемых природных территорий России. Среди них федеральные заповедники, национальные парки. Они привлекают волонтеров долгим пребыванием — от двух недель до нескольких месяцев, уникальными, необыкновенными пейзажами, среди которых Арктика и Дальний Восток, Горный Алтай и Байкал, Карелия и Кавказ. Волонтерский туризм сегодня дает возможность побывать в удивительных местах, куда было бы сложно, дорого или даже физически невозможно попасть самому. Статистика явления в нашей стране в последние годы динамично растет. Это тысячи россиян, желающие узнать Россию и вдохнуть дух ярких путешествий. Волонтеры могут принимать участие, используя уже имеющиеся профессиональные навыки и опыт, а также быть полезными и в качестве разнорабочих. С точки зрения принимающего учреждения важное значение имеет формирование необходимых вакансий, а со стороны добровольца — заполнение анкеты и предоставление резюме. В целом эта перспективная индустрия в России сейчас находится в стадии развития и будет формировать новые рыночные принципы и механизмы. В скором времени, думаю, мы увидим на рынке Ассоциацию волонтерского туризма, которая и возьмет на себя функцию защиты интересов организаторов и участников."



Справка

По сообщению руководителя студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики» Галины Кравченко, за последние два года максимальные показатели работы движения достигнуты на следующих направлениях: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пермский край, Красноярский край, Камчатский край, Республика Бурятия. При этом самые популярные из них напрямую коррелируют с общетуристическими направлениями. Среди основных работ, которые выполняют добровольцы корпуса: проведение научных исследований, строительство инфраструктурных объектов, создание, экологическая очистка и маркировка троп, маршрутов и кордонов, создание аудиогидов, возведение информационных стендов и аншлагов, хозяйственные работы, зимний учет маршрута животных, помощь в организации работы с туристами.