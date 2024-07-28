Глэмпинг: что это такое и какие выбрать в России

Горожане все чаще стали жаловаться на повышенный уровень стресса, плохую экологию и суету. Они устают от обилия информации, шума, а самое главное – от себе подобных, от людей. Жители мегаполисов мечтают об отдыхе в уединенном месте. Именно поэтому сегодня стал востребован новый вид туризма, который получил название глэмпинг. Поговорим о том, каковы его особенности, и представим самые необычные отели подобного типа.

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Глэмпинг: особенности дикого отдыха

До появления этого вида отдыха существовало такое понятие, как кемпинг. Подразумевалось, что желающие будут проводить время на природе вдали от благ цивилизации и жить в палатках.Казалось бы, мечта горожан осуществлена. Им предоставлена возможность уединиться и побыть в тишине и спокойствии. Но выяснилось, что такой вариант не устраивает избалованных туристов. Они испытывают стресс, когда понимают, что привычные условия недоступны. Ведь в палатках нет водопровода, туалета, а еду приходится готовить на костре.

Предприимчивые туроператоры в Великобритании взяли на заметку замечания и критику соотечественников. Они предложили новый вид отдыха, который получил название глэмпинг (glamorous camping, что в переводе означает «гламурный кемпинг»). Это значит, что туристам предложили все тот же отдых на природе, но со всеми удобствами.

Появились глэмпинг-отели. Сооружения разнообразного формата располагались вдали от городов. Их устанавливали возле водоемов, в лесу или рядом с природной достопримечательностью. Отдыхающие наконец смогли сполна насладиться отдыхом на природе с комфортом, ведь отели оборудованы всем необходимым, и даже больше.

Гостям предлагали не только воспользоваться туалетом и душем, кухней и бильярдной, но и, к примеру, провести время в социальных сетях, посмотреть любимую картину по телевизору, то есть отдохнуть вдали от людей и шума, не лишая себя при этом максимального комфорта.

Эта идея распространилась по всему миру. В России также начали создавать глэмпинг-отели, и они стали пользоваться спросом. Сейчас приходится бронировать для себя домик заранее.

Итак, перечислим главные отличия глэмпинга от похода с ночевкой в палатке.

В глэмпинге доступны горячая вода, ванна и душ, туалет.

Оборудовано спальное место с учетом пожеланий постояльца. Ему предлагают провести ночь на комфортной кровати, а не в спальном мешке.

В помещениях установлены привычная мебель: кресла, столы и стулья, диваны – и прочая утварь.

Нет необходимости питаться сухим пайком или готовить на костре. Повар приготовит изысканные блюда по запросу. В некоторых глэмпингах предлагают привозить еду с собой и готовить в оборудованных кухнях. Однако возможность пожарить шашлык и устроить пикник на природе у постояльцев сохраняется.

А самое главное — сам внешний облик глэмпингов стал своего рода достопримечательностью. Появились всевозможные сферы, купола, юрты и иглу, капсулы, выполненные в футуристическом стиле. Можно остановиться в домике на дереве или поселиться в оборудованном пространстве посреди озера. Ограничений нет, лишь бы фантазии хватило. Владельцы глэмпингов предлагают огромное количество вариантов.

Знаменитые глэмпинг-отели

Как мы уже сказали, глэмпинг-отели представлены в разных вариантах. Они отличаются друг от друга прежде всего внешним видом и размещением. Владельцы стараются сохранить все комфортные условия и оснастить номера современными удобствами. Рассмотрим несколько типов глэмпинг-отелей, получивших известность в мире.

Skylodge Suites

Находится в Перу. Представляет собой пространство, оборудованное жилищами на высоте. Мини-отели размещены на Священной горе в долине Куско.

Добраться до домика можно по ступеням. Придется преодолеть более 400 метров. Но данный факт не пугает отдыхающих. Они наслаждаются времяпровождением вдали от людей.

Все блага цивилизации остаются доступны. Туалеты, ванные комнаты, интернет и телевидение есть в каждом домике. Надоело отдыхать и упиваться тишиной? Вернитесь к работе или спойте караоке.

Loch Ness Glamping

Этот вариант находится в Шотландии. Домики по форме напоминают броненосцев. Они располагаются на берегу знаменитого озера — обиталища Несси. Сюда съезжаются все, кто хочет увидеть своими глазами легендарное чудовище, якобы живущее в глубинах водоема.

Kakslauttanen Arctic Resort

В Финляндии среди лапландских лесов расположены стеклянные сферы. Они напоминают иглу эскимосов. Отсюда удобно наблюдать за северным сиянием.

Стены и крыши жилищ прозрачные. Обитатели чувствуют себя так, как будто находятся в дикой природе под открытым небом. При этом им тепло и комфортно.

White Desert

Уникальный проект реализовали на территории Арктики. Глэмпинг-отель принимает гостей только три месяца в году. Здесь бронируют места на ноябрь, декабрь и январь уже с февраля. Желающих побывать в Арктике много.

Владельцы глэмпинга предлагают гостям расположиться в прозрачных сферах, выполненных из стекла. Жилища окружают льды и снега. Порой пингвины подходят прямо к дому и рассматривают его обитателей.

Сегодня могут возникнуть проблемы с бронированием места в данных отелях. Кроме того, стоимость проживания зашкаливает. Но в нашей стране есть варианты не хуже.

Самые знаменитые глэмпинг-отели России

В России глэмпинг стал популярным только в последние годы. Но владельцы отелей постарались удивить постояльцев не менее экзотическим расположением, комфортным оснащением и уникальным видом жилищ. Расскажем об отечественных глэмпингах, получивших признание и известность.

Купольный глэмпинг в Карелии

Единственный глэмпинг подобного типа на территории Карелии. Он расположен на острове Хавус. Добраться до него можно по Ладожскому озеру.

Хавус скромный по размерам. Туристов тут нет. Здесь отдыхают только гости глэмпинг-комплекса. Их окружают сосновый бор, звенящая тишина и кристально чистый воздух.

Домики рассчитаны на пребывание компаний до 10 человек. Но сюда можно приехать и вдвоем, чтобы насладиться обществом любимого человека. Все жилые пространства оборудованы необходимыми благами. Есть душевая, туалет, кухня и прочие атрибуты современной жизни.На досуге предлагают разнообразные активности — треккинг, сплавы по реке, серфинг, джиппинг и многое другое.

«Заповедные места» в Хабаровском крае

Этот уникальный глэмпинг-комплекс расположен на территории национального парка. Сюда приезжают, чтобы понаблюдать за исчезающими амурскими тиграми. Полосатые кошки живут здесь в особых условиях. Таким способом люди пытаются сохранить вид.

Для размещения гостям предлагают большой общий шатер или отдельно стоящие купола. Каждый из них вмещает до трех человек. На территории комплекса есть баня, туалеты и душевая. К шатрам подведено электричество.

Для гостей разработано специальное таежное меню. Готовит профессиональный повар. Разводить костры на территории заповедника запрещено. Но зато удастся полакомиться дарами природы: ягодами, грибами, свежей рыбой.

«Мир Алтай» в Алтайском крае

Расположен на просторах Курайской степи рядом с горной рекой Актру. В состав комплекса входит девять купольных шатров с панорамным обзором. Они оборудованы и оснащены всем необходимым.

Владельцы глэмпинга называют свое творение экоотелем. И это неслучайно. Из крана бежит вода, добытая из горной речки, а электричество получают от солнечных батарей и генераторов. В качестве отопления используют дровяные печи.

Есть и шатер-ресторан. Здесь готовят блюда алтайской кухни. Можно посидеть вечером у костра, попеть песни под гитару и завести душевную беседу.

В России множество вариантов глэмпинг-отдыха. Можно подобрать такой, который будет отвечать всем требованиям к условиям проживания, местонахождению, стоимости.