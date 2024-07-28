Туристы из Екатеринбурга прогулялись по хребту-дракону Нурали

Живописный хребет Нурали, на котором побывали туристы из Екатеринбурга, расположен в Учалинском районе Челябинской области. Одним он напоминает большого зелёного дракона, у других его рельеф вызывает ассоциации с космическими пейзажами. С высоты хребта открываются очень красивые виды, а подъём на него доступен практически любому человеку со средней физической подготовкой.

«Нам очень повезло, что мы успели побывать на Нурали этим летом до начала сильных дождей на Южном Урале — рассказала ИА «Уральский меридиан» туристка из Екатеринбурга Ольга — небо было чистым, воздух прозрачным, поэтому с вершины нам удалось увидеть окрестные горы. Это невероятно красиво! Гид показал нам горные хребты Таганай, Иремель, Уреньга, Чашковский и Ильменский хребты. Теперь мечтаю побывать на этих горах тоже. Подниматься на Нурали, конечно, не так легко, как идти по равнине, но мне восхождение далось довольно просто. Деревьев на хребте нет, поэтому хорошо, что было не очень жарко. Иначе, наверное, было бы сложнее. Из-за того, что на горе нет деревьев, подъёмы и спуски плавные, а сам хребет длинный, прогулка по нему доставляет особое удовольствие — каждый раз перед тобой открываются всё новые и новые красоты, не похожие на предыдущие. Мне очень понравилось на Нурали!».



По данным сайта «Ураловед», существуют две версии происхождения названия хребта. По одной из них оно происходит от башкирского слова «Нурлы» («светлый»), по другой — от персидского имени Нурали — Свет Али. Гора действительно очень светлая во всех смыслах — и от того, что на ней нет деревьев, дающих тень, и потому, что практически каждый ощущает здесь очень добрую, светлую энергетику.

Подъём туристы обычно начинают от гостевого домика у подножья, рядом с которым установили арт-объект «Я люблю Нурали». На вершину ведут несколько троп — достаточно крутые и чуть более пологие. Средняя высота Нурали — 700-750 метров. Его рельеф состоит из нескольких возвышенностей. Цвет поверхности меняется в зависимости от времени года. Здесь приятно гулять и весной, и летом, и осенью. В основном поверхность хребта покрыта степной растительностью, альпийскими травами, которые в течение сезона меняют свои оттенки. Некоторые цветы растут прямо на камнях, среди них и редкие растения суккуленты.

Путь до хребта Нурали из Екатеринбурга на туристическом автобусе занимает около пяти часов. Путешествие на Нурали тургруппы часто совмещают с посещением озера Аушкуль, которое расположено неподалёку — можно доехать на том же автобусе или на машине.



ИА «Уральский меридиан ранее писало, как туристы из Екатеринбурга прошли по тропе Пугачёва на другой хребет Челябинской области — Уреньга. Все статьи и новости о туризме мы публикуем в специальной рубрике.