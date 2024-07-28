В Астраханской области разработали новый маршрут гастрономического туризма

Для гостей Астраханской области разработали новый маршрут в рамках развития гастрономического туризма. Желающие отправиться на такую экскурсию смогут своими глазами увидеть, как готовят икру на осетровой ферме в селе Трехизбинка Камызякского района.

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Территорию предприятия обустроят для принятия туристов. Здесь уже работает фермерский магазин, где можно приобрести продукцию, как говорится, из первых рук. Также гостям будет предложено поучаствовать в мастер-классе по засолке черной икры, сообщает портал a24.press.

Другая гастрономическая остановка на туристическом маршруте – арбузная. У путешественников будет возможность отведать такие необычные напитки, как арбузный чай, кофе и чай с ароматом лотоса, а также местный мед.

Чтобы пополнить гастрономическую карту Астраханской области новыми предложениями для путешествий, министерство экономического развития региона взаимодействует с с местными производителями. Посещение астраханских предприятий сегодня включают в различные туристические маршруты - в области предлагается более двухсот экскурсий, среди них гастрономический туризм - одно из наиболее популярных направлений.

Ранее сообщалось о гастрономическом фестивале «География России» в Грозном. Цель этого проекта – популяризация гастротуризма, кухни региона.