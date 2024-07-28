На озере Шап в Марий Эл возвели геокупольные шатры для круглогодичного отдыха

На загородном курорте «Вудлэнд» у озера Шап в Марий Эл возвели пять геокупольных шатров, предназначенных для семейного отдыха.

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В четырех сооружениях есть все необходимое, чтобы с комфортом проживать в них в любой сезон. Один, самый большой, шатёр – это общественное пространство, где можно будет проводить различные мероприятия.

Геокупольные шатры являются новинкой в туристической сфере республики. По словам министра спорта и туризма Марий Эл Лидии Батюковой, эти жилые сооружения обладают хорошей звукоизоляцией и регулируемой вентиляцией, они надежно защитят отдыхающих от непогоды. Шатры объединяют в себе функциональность, стиль и комфорт. Новый вид отдыха в лесу даст возможность жителям и гостям республики полностью погрузиться в уединение с природой.

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