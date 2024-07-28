Почему 13 российских туроператоров не смогли продолжить работу в разгар сезона

Согласно закону, вступившему в силу 1 мая, деятельность туроператоров должна быть подкреплена финансовым обеспечением в размере 25 миллионов рублей. В ином случае работа таких компаний должна быть завершена.

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Еще одну фирму исключили из членов объединения в сфере выездного туризма, созданного в помощь российским туристам, отдыхающим за рубежом. Два туроператора самостоятельно объявили о прекращении своей деятельности.

Стало известно, что большинство российских отдыхающих, которые предпочитают не пользоваться услугами туроператоров, отправляются в путешествия внутри своей страны.

Ранее сообщалось, о предложении российских туроператоров, выдвинутом властям Мьянмы, назначить прямые рейсы на ее курорты.