«Турпром» сообщил, почему 13 российских туроператоров не смогли продолжить работу в разгар сезона
Согласно закону, вступившему в силу 1 мая, деятельность туроператоров должна быть подкреплена финансовым обеспечением в размере 25 миллионов рублей. В ином случае работа таких компаний должна быть завершена.
Еще одну фирму исключили из членов объединения в сфере выездного туризма, созданного в помощь российским туристам, отдыхающим за рубежом. Два туроператора самостоятельно объявили о прекращении своей деятельности.
Стало известно, что большинство российских отдыхающих, которые предпочитают не пользоваться услугами туроператоров, отправляются в путешествия внутри своей страны.
Ранее сообщалось, о предложении российских туроператоров, выдвинутом властям Мьянмы, назначить прямые рейсы на ее курорты.