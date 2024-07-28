Туристы просидели ночь в аэропорту Калининграда из-за переносов вылета

Сложная ночь с субботы на воскресенье выдалась у пассажиров рейса N4 851 авиакомпании Nordwind Калининград – Уфа. На текущий момент его вылет задерживается уже на 14 часов. При этом все время туристы были вынуждены провести в Храброво.

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Пассажиры первоначально должны были улететь вечером в 22:40. Но сперва, судя по информации онлайн-табло, Boeing 737, который должен был выполнить рейс, с опозданием в 2 часа прибыл из Москвы. А когда ожидавшие его туристы зашли на борт, начались проблемы:

«Мы 40 минут сидели в закрытом самолете без кондиционеров при жуткой жаре. Все насквозь промокли, дети орали. Потом нас высадили в терминал. Ночь провели в аэропорту. Авиакомпания постоянно переносила рейс, чтоб не давать номера в гостинице. Спать было невозможно, так как мы боялись пропустить рейс. Только к восьмому часу задержки предоставили по одной бутылке воды на человека. Сказали, что борт сломался, а резервного у них нет», – сообщил в редакцию TourDom.ru один из пассажиров рейса.



Проблемы с самолетом привели к веерной задержке. На те же 14 часов на текущий момент отложен обратный рейс из Уфы и N4 108 из Калининграда в Москву, который должны были отправить сегодня утром, но теперь это сделают не раньше 22:40.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы 15 часов ждали вылета из Даламана в Казань, потому что пришлось менять самолет.