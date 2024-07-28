На горнолыжном курорте "Шерегеш" в зимнем сезоне запустят новый подъемник

Новый шестиместный кресельный подъемник "Восход" запустят на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области во время ближайшего зимнего сезона. Об этом сообщили ТАСС в министерстве туризма региона.

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"Согласно стратегии развития спортивного-туристического комплекса "Шерегеш" к 2035 году планируется достигнуть турпоток - 3,4 млн посещений. Это предполагает ежегодный ввод новых канатных дорог. В настоящее время идут работы по строительству в секторе F нового шестиместного кресельного подъемника "Восход", который сможет перевозить 2 400 человек в час. Объект планируется ввести в эксплуатацию в сезоне 2024-2025 годов", - сообщили в министерстве, уточнив, что в 2023 году на курорте зарегистрировано 2,2 млн посещений.



Дорога будет располагаться неподалеку от апарт-комплекса, которые возводит компания "УГМК-Застройщик". Это первая канатная дорога возле строящегося комплекса, остальные будут вводиться поочередно в соответствии с очередями застройки.

Горнолыжный курорт Шерегеш - один из самых популярных в Сибири.

Развитие курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.