Российские туристы не готовы тратить на автопутешествия более 50 000 рублей

Большинство автомобилистов перед путешествиями проводят техосмотр, для проживания выбирают отели и хостелы, а на поездку готовы потратить максимум 50 тыс. рублей. К таким выводам пришли эксперты «Авито Авто» и «Авито Путешествия» по резуальтатам опроса жителей России.

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Большинство автопутешественников (78%) основательно готовятся к поездке и собирают всё необходимое в дорогу заранее. При этом женщины уделяют сборам больше внимания, чем мужчины: 83% против 73%.

На втором месте в списке подготовки к автопутешествию значится проверка технического состояния машины, об этом заявили 63% респондентов. Третье место досталось покупке и приготовлению еды в дорогу, причём женщины снова лидируют в этом пункте: 61% против 50% у мужчин.

Любопытно, что к сбору вещей и подготовке автомобиля люди среднего возраста более внимательны, чем молодые. Например, проверяют состояние автомобиля 50% молодых людей в возрасте до 24 лет, а во всех остальных возрастных категориях доля таких респондентов превышает 60%.

Россияне не путешествий на автомобиле чаще всего выбирают Краснодарский край, Санкт-Петербург, Крым, Москву и Казань. При этом жители Москвы чаще всего ездят в Петербург. Сами петербуржцы тоже предпочитают всем другим поездки в ближайший пригород Северной столицы. На втором месте по популярности у жителей Санкт-Петербурга находится Москва.

Автопутешественники для размещения чаще всего выбирают хостелы и отели, этот вариант выбрали почти половина (48%) респондентов. Столько же (47%) выбрали вариант аренды жилья. Меньшим спросом пользуются жильё родственников и друзей (33%). При этом женщины охотнее мужчин останавливаются в местах краткосрочной аренды и у друзей, а мужчины чаще готовы спать в машине.

Большинство россиян (26%) готовы потратить на автомобильное путешествие от 31 до 50 тыс. рублей. В эту сумму входят затраты на топливо, питание, проживание и развлечения. Ещё 22% хотели бы ограничить эту сумму 30 тыс. рублей. Таким образом почти для половины опрошенных сумма, которую они готовы потратить на автопутешествие, не должна превышать 50 тыс. рублей.

Ещё 17% респондентов готовы потратить от 51 до 70 тыс. рублей. Среди жителей Москвы выше доля тех, кто готов тратить больше: 24% респондентов оценили траты более чем в 100 тыс. рублей. Доля жителей городов-миллионников, готовых потратить столько же, составила 17%. В населенных пунктах других категорий этот показатель находится в диапазоне 10-15%.