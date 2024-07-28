Турпоезд из Новосибирска на Алтай отменили после первого круиза

Туристический поезд компании “Олимпия Райзен Сибирь”, который должен был совершать рейсы по маршруту Новосибирск - Бийск - Таштагол, отменен после одного рейса, состоявшегося 12-15 июля. Об этом сообщает издание «Новосибирские новости». Причины отмены проекта пока не названы.

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В первом и единственном круизе приняли участие 129 человек. Стоимость путевки варьировалась от 27 200 до 64 825 рублей в зависимости от класса обслуживания и экскурсий. В цену входило питание в кафе.

В маршрут включались посещение Белокурихи, Сростков в Горном Алтае, озеро-курорта Манжерок с подъемом на канатной дороге на гору Синюха, водная экскурсия по Катуни, Золотая Шория и Шорский национальный парк с прогулкой на катамаранах и посещением музея-заповедника “Трёхречье”. В РЖД поясняли, что решение о регулярном курсировании поезда будет принято с учетом отзывов участников тура о качестве транспортных услуг и туристических программ.

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