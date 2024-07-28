Пляжи Севастополя: что выбирают местные

Курортный сезон в Севастополе в самом разгаре. Городские пляжи, расположенные на южной стороне города, полны отдыхающих. Местные жители и приезжие наслаждаются жарким летним солнцем, провожая живописные закаты на берегу Черного моря. Говорят, Севастополь – то место, куда тянет из года в год.

© РИА "ФедералПресс"

«Мы приехали к бабушке в Севастополь из Екатеринбурга. Здесь такая красота: цветут розы, поют птицы, журчат цикады. Первым делом побежали на море, в нашу любимую «Ушаковку», – поделилась впечатлениями Мария.



© РИА "ФедералПресс"

Она приехала на юг с родителями и младшим братом. Рассказывает, что остановилась у бабушки, которая живет рядом с небольшим пляжем «Ушакова балка». Он находится в бухте, расположенной на Корабельной стороне города.

В ближайших районах проживает достаточно много людей, однако пляж поблизости всего один. В основном сюда ходят местные жители, которые после работы или в свой выходной день хотят быстренько освежиться, искупавшись в море, и побежать дальше по своим делам.

© РИА "ФедералПресс"

Здесь также можно встретить много мамочек с маленькими детьми, которым неудобно ехать далеко. Пляж разделен на несколько зон отдыха: с одной стороны – сплошная залитая бетоном береговая линия с раздевалками и биотуалетом, с другой стороны – песчаный берег без удобств.

«Каждый вечер мы провожаем здесь закат, солнце заходит за горизонт прямо на наших глазах. Пейзажи не оставляют никого равнодушными: все наслаждаются, фотографируются, купаются в вечерних лучах солнца, которые раз за разом окрашивают воду в разные цвета, создавая ощущение сказки», – рассказала местная жительница Татьяна.



© РИА "ФедералПресс"

Она отметила, что прожила на Корабельной стороне всю жизнь, а пляж «Ушакова балка» – любимое место встречи с самого детства. В школьные годы в парке, расположенном поблизости, проходили туристические слеты, с детьми по будням также все лето проводили в «Ушаковке». Иногда пляж закрывали по разным причинам, однако те, кто давно привык к отсутствию развитой инфраструктуры, из года в год посещают эту зону отдыха и наслаждаются купанием в бухте.

На южной стороне города есть и другие пляжные территории. Так, например, в Стрелецкой бухте для отдыхающих создали все условия для комфортного отдыха. Это возможность и взять шезлонг напрокат, и попрыгать с пирса под присмотром спасателей, а для детей построена детская площадка неподалеку.

© РИА "ФедералПресс"

«Мы с внучкой любим посещать разные пляжи, на «Солнечном» всегда отдыхается хорошо. По дороге к морю можно насладиться ароматом цветущих роз, для любителей активного отдыха открыты спортивные площадки и большая детская песочница. Вечерами здесь особенно красиво», – призналась жительница Севастополя Нина.



Нина отметила, что каждый севастопольский пляж имеет свою изюминку, поэтому летом стоит побывать везде.

© РИА "ФедералПресс"

Для тех, кто по-настоящему ценит комфортное времяпрепровождение, у моря подойдут пляжи в парке Победы и бухте Омега. Последний – это любимое место отдыха для мам с детьми.

Из песка возводятся огромные замки, тут же можно найти интересные ракушки и спокойно, без опаски, отпускать поплавать более старших детей. Здесь неглубоко. Многие сравнивают Омегу с Азовским морем, где идешь-идешь, а море «по колено».

© РИА "ФедералПресс"

На прибрежной линии расположились уютные кафе, открытые террасы с мягкими пуфами, где вечерами показывают фильмы, утомленные солнцем местные жители провожают закат, катаясь на катамаранах и сап-бордах.