Пляжный день туристам в Сочи подпортил ливень

Сегодня днем погода в Сочи резко испортилась. С утра было солнечно, туристы отдыхали на пляжах, но после полудня на курорт обрушился мощный ливень, сопровождавшийся сильными порывами ветра.

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На трассе в Красную Поляну повалило дерево, дорога на какое-то время была перекрыта. Наиболее сильно подтопило Адлерский район. В соцсетях публикуют многочисленные фото и видео – автомобили буквально «плывут» в потоках воды.

Как рассказала порталу TourDom.ru руководитель сочинской принимающей компании «Аэлита» Александра Сердюченко, подобные погодные явления нередки в городе в конце июля – начале августа.

По ее словам, ливень был и вчера, дождь продолжался всю ночь и лишь к утру прояснилось. Сейчас над морем густы грозовые тучи, сверкают молнии. В центре Сочи серьезных подтоплений нет, проезд затруднен по некоторым улицам в Адлерском районе.

Что касается гостиниц Имеретинской низменности, то большинство из крупных объектов построено на высоких пандусах и не должно пострадать от потоков воды, пояснила эксперт.

Мы созвонились со службой приема отеля «Богатырь», там подтвердили, что ситуация пока штатная, комплекс работает в обычном режиме, перебоев с электричеством, как и других проблем, которые могут быть вызваны наводнением, нет.

Судя по прогнозу погоды на ближайшие дни, уже завтра дожди в Сочи должны прекратиться. Обещают переменную облачность, днем – до 29 °C.