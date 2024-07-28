В России цены на ЖД и авиабилеты скоро вырастут до 50%
Mail.ru со ссылкой на Алексея Чудновского, заведующего кафедрой Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ, заявило, что с 1 августа в России подорожают ЖД и авиабилеты.
Согласно прогнозам, себестоимость билетов на внутренние рейсы вырастет на 30%, на международные — на 50%. По словам Чудновского, перевозки в дальнем следовании в вагонах СВ и купе всех категорий поездов подорожают на порядка 20% по сравнению с началом июня.
Решение Росавиации о повышении ставки сборов с авиаперевозчиков для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов приведет к существенному росту себестоимости авиаперевозок на внутренних и международных рейсах. Алексей Чудновский