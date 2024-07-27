Куда отправиться в короткое путешествие недалеко от Москвы

Этим летом жители столицы стали чаще путешествовать по Подмосковью. Спрос на бронирование отелей в области вырос на 20 процентов. Как спланировать поездку, «Вечерней Москве» рассказала и.о. заместителя гендиректора по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Анна Нефедова.

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Рядом со столицей находится множество подмосковных городов с богатой историей и достопримечательностями. Например, в Коломну едут за гастрономическими открытиями и современным искусством — здесь находится знаменитая фабрика пастилы, пекут легендарные калачи, о которых писал еще Пушкин. Недалеко от города, в селе Парфентьево, — экоферма, где продают деликатесных улиток. В самой Коломне находится арт-резиденция «10 зайцев», где можно самостоятельно изготовить пряник. После Коломны можно доехать до Зарайска — там находится единственный подмосковный кремль, сохранившийся до наших дней в изначальном виде.

Можно отправиться на север от Москвы — в Сергиев Посад. Этот город известен своими религиозными святынями, прежде всего Лаврой, но здесь есть объекты, интересные любителям истории XX века и ретро — например, Музей советского детства. Похожий музей, «Назад в СССР», работает и в Звенигороде.

Все эти подмосковные города находятся в паре часов езды от Москвы. Чтобы не упустить ничего интересного, можно обратиться к готовым маршрутам «Москва+Подмосковье» на цифровом портале RUSSPASS (russpass.ru).

Дубна мозаиками красна

Есть множество причин, чтобы поехать в Дубну. Во-первых — это Волга. Во-вторых там есть Иваньковская ГЭС. Она построена в стилистике сталинской архитектуры 1930-х годов. А еще именно в этом городке установлен второй по величине памятник Ленину и есть даже маяк. Также в Дубне вы найдете множество ярких мозаик — это портреты известных личностей XX века. Для полного погружения в прошлое советуем вам посетить арт-усадьбу «Веретьево». Она расположилась на территории бывшего пионерского лагеря. Там можно остановиться с ночевкой, прогуляться по экотропе прямо над болотами и увидеть необычные архитектурные объекты.

Цена: электричка Москва–Дубна — 480, проживание — от 2000.

Тишины хочу

Паломники отправляются в Клин посмотреть на белокаменный Успенский храм и Воскресенскую церковь, туристы с детьми — в Музей елочной игрушки. Среди интересных мест — дом-музей Чайковского, где сохранились личные вещи маэстро и его знаменитый кабинетный рояль. Внимание привлекут и торговые ряды. Они построены из красного кирпича в псевдорусском стиле. Также вы сможете заглянуть в дом писателя Аркадия Гайдара, поэта Александра Блока.

Цена: электричка Москва–Клин — около 340 рублей.

Ну какой Ленивец

В Калужской области есть много туристических маршрутов. Особой популярностью пользуется арт-парк «Никола Ленивец». Он прославился благодаря своим необычным фестивалям. Но едут сюда не только за этим. Это самый большой арт-парк Европы, который расположился на территории национального парка. Здесь прямо под открытым небом развернулась коллекция произведений современного искусства. Посещение парка лучше планировать заранее. На территории вы сможете остановиться как в номерах, так и поставить свою палатку.

Цена: электричка Москва–Калуга — от 450 рублей, далее на такси, проживание — от 900 (место под палатку).

Увидеть старейшего бизона

В подмосковный Зарайск стоит приехать хотя бы для того, чтобы увидеть самый маленький кремль России и фигурку бизона возрастом 22 тысячи лет. Каждый турист, оказавшись в этом городке, просто обязан попробовать местные коврижки. А ценители творчества Достоевского точно захотят посетить усадьбу писателя. Есть в Зарайске и место, почитаемое паломниками, — святой источник «Белый колодец». Кстати, вы можете совместить поездку с посещением Коломны.

Цена: автобус Москва–Зарайск — около 600 рублей, проживание — от 1800.

Боровск, ты космос

В Калужской области есть настоящий музей под открытым небом — Боровск. Здесь туристы смогут отыскать самые разнообразные росписи на стенах домов и заборах, сделанные местным художником Владимиром Овчинниковым. А еще этот город — сердце старообрядчества и колыбель космонавтики. Здесь вы сможете посетить Музейквартиру Циолковского, а также увидеть посвященный ему забавный памятник, пообедать в монастырской столовой с видом на город и насладиться тишиной.

Цена: электричка Москва–Балабаново — 380 рублей, автобус до Боровска — около 100, проживание — от 1800.

Рюкзак бери, в Посад иди

«Дорога в лавру» — один из главных паломнических, а теперь и туристических маршрутов. Если вы устали от типичных поездок, то советуем вам отправиться в приключение по тропе длиною 120 километров — от центра столицы до Сергиева Посада. По пути вы увидите такие знаковые места, как дача Маяковского, заповедники Абрамцево и Мурино. Маршрут вы сможете пройти или проехать на велосипеде. В среднем на дорогу уходит несколько дней. Вы сможете останавливаться на ночлег с палатками или в номерах.

Цена: посещение тропы бесплатное, проживание на маршруте — от 600 рублей.

Как из прошлого

Рыбинск Ярославской области прославился своими вывесками. Несколько лет назад в городе приняли дизайн-код, согласно которому владельцы бизнеса на центральной улице привели все вывески к единому, дореволюционному стилю. И это далеко не последний повод посетить Рыбинск. Всего в городе насчитывается более 300 интересных мест. Туристов ждут: поселок-музей «Советская эпоха», Красный гостиный двор, польский костел, местная пивоварня и многое другое.

Цена: электричка Москва — Ярославль — от 800 рублей, автобус Ярославль–Рыбинск — около 400, проживание — от 2000.

По грибы… с глазами

Сегодня в Рязань едут не только чтобы узнать историю города, но и устроить приключение по поиску забавных фигурок — «грибов с глазами». Они разбросаны по всему городу и уже стали туристическим брендом. Мало кто знает, но в Рязани начинал свою работу основатель самого узнаваемого по всему миру косметического бренда — Макс Фактор. В честь чего в городе даже открыли музей. Самая главная улица города — Почтовая. Советуем прогуляться и по тропе Паустовского, побывать в доме семьи Есенина, посмотреть заброшенный дворец в готическом стиле барона фон Дервиза.

Цена: автобус Москва–Рязань — около 850 рублей, проживание — от 1500.