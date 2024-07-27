В Сочи из-за непогоды частично закрыли пляжи

Пляжи всех районов Сочи частично закрыли в субботу в связи с непогодой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

"Частично ограничена работа пляжей во всех четырех районах курорта. Решение принимается в целях обеспечения безопасности отдыхающих", - сказал собеседник агентства.



В пресс-службе администрации города отметили, что объекты городской инфраструктуры и общественный транспорт работают в штатном режиме. Подтопления носят локальный характер и ликвидируются. В связи с неблагоприятным прогнозом погоды жителям города и туристам рекомендовано воздержаться от отдыха у моря и рек, ограничить выход в горы.

В субботу в Адлерском районе Сочи прошел тропический ливень. Местами наблюдались подтопления улично-дорожной сети. В частности, было подтоплено несколько участков федеральной трассы А-147, которая соединяет Сочи и Абхазию.

Накануне Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю распространило штормовое предупреждение, согласно которому 27-28 июля в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 20 м/с. На реках прогнозируется подъем воды, местами до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей. Кроме того, существует опасность формирования смерчей над морем.