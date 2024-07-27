Туристы предупредили, с чем придется столкнуться по дороге к Черному морю

Лето уже близится к завершению, но сезон отпусков ещё в самом разгаре, поэтому поток россиян на черноморское побережье достигает впечатляющих размеров. Но из-за того что многие туристы предпочитают в этом году путешествовать по стране, а аэропорты на юге закрыты — поезда просто не справляются.

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Что случилось

Многие россияне, которые уже побывали на юге России или которые в процессе отдыха на курортах Чёрного моря, отрицательно отзываются о поездке, а точнее — о состоянии поездов.

По словам туристов, мало того что билеты достать сложно, а до конца сентября всё уже раскуплено, так ещё и вагоны, в которых приходится ехать в отпуск, — очень старые и обветшалые. Как говорят пассажиры, в вагонах очень воняет, грязно так, что отмыть невозможно, светильники не работают, а кондиционер либо совсем не работает и в вагоне находиться невозможно, либо морозит так, что на место пассажиры приезжают с ангинами и отитами.

«Я с циститом, муж с герпесом на лбу. Нормальный у нас такой отдых получился», — рассказала одна из россиянок.



«Билеты недешёвые, нам на двоих вышли больше 14 тысяч рублей. И за эти деньги ты едешь в сарае», — возмутилась другая пассажирка.



Она подчеркнула, что эти условия им предоставили не в плацкарте, а в купе.

Недовольны пассажиры и отсутствием мыла и бумажных накладок в туалете, туалетом не био, а простым, с педалькой, из-за чего пользоваться им можно только между станциями и то только после выхода из санитарной зоны. При этом при покупке билетов были пометки о кондиционере и биотуалете — платишь как за современный вагон, а получаешь древний, жалуются туристы.

Что говорят эксперты

Как рассказал sochi1.ru председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков, такой аврал на железной дороге случился из-за того, что на юге России закрыли аэропорты, а россияне перестали ездить за границу и теперь отдыхают на Чёрном море.

К такому наплыву туристов РЖД была не готова, поэтому и пришлось вернуть в строй многие старые вагоны. Они не списанные, просто несовременные, их убирали из пользования и постепенно заменяли на новые, однако летний ажиотаж заставил достать всё даже самое забытое.

По словам специалиста, вагоны производит единственный завод в Твери, и у него очередь забита на многие годы вперед — взять и предоставить РЖД несколько сотен новых вагонов он просто не в состоянии.

Эксперт посоветовал выбирать фирменные вагоны, потому что к ним реже цепляют старые вагоны.

Проблемы наблюдаются не только с поездами — ранее в Сочи туристы начали травиться из-за фекальных ручьев, которые текли по городу. К тому же на заправках города стало заканчиваться топливо из-за туристов, которые приезжают на машинах. Подробнее об этом можно узнать здесь.