Названо самое бюджетное место для отдыха на море в августе

Самым бюджетным местом для отдыха на море в августе этого года оказалась Анапа, сообщает Ассоциация туроператоров России. На втором и третьем местах списка находятся Абхазия и Сочи.

Для путешественников из Москвы, направляющихся на курорт на автомобиле на 10 дней отдыха с учетом расходов на дорогу, стоимость составит около 78,6 тыс. рублей при проживании в трехзвездочном отеле. Примерно 30 тыс. рублей потребуется на питание в течение поездки.

Тур на 10 дней на двоих в Абхазию с вылетом из Москвы в Сочи обойдется в 99,4 тыс. рублей. В эту стоимость включено проживание в трехзвездочном отеле с завтраками. Отдых в Сочи на 10 дней в трехзвездочном отеле с полным пансионом и перелетом для двух туристов обойдется в 96 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что самым дорогим российским регионом для отдыха в июле оказалась Республика Алтай. Второе место по стоимости отдыха занял Камчатский край. Третье место по стоимости отдыха в июле заняла Московская область, на четвертом находится Алтайский край, а на пятом — Якутия. Так, средняя стоимость проживания на двоих в Республике Алтай составила 107 584 рубля, в Камчатском крае — 106 099 рублей, в Московской области — 74 049 рублей, в Алтайском крае — 73 396 рублей и в Якутии — 68 138 рублей.