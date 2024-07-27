Летом в Калининград съезжается множество гостей не только со всех концов России, но и из стран зарубежья. «Клопс» поговорил с одним из таких путешественников, китайцем по имени Ниньюань, который решил прилететь на Балтику, потому что мечтал увидеть Куршскую косу.

Отдохнуть в город Ниньюань приехал на четыре дня. До этого он путешествовал по многим городам России: в его списке Москва и Санкт-Петербург, а также Великий Новгород, Казань, Иркутск. Однако именно Балтика его поразила: узкими зелёными улочками и витающим в воздухе умиротворением.

«Я учусь и живу в Москве. Там я не чувствую гармонии от слова совсем, поэтому я был очень рад приехать в Калининград. Для нас, китайцев, покой и спокойствие крайне важны», — поделился молодой человек.



Больше всего, Ниньюаня удивило небольшое количество путешественников из Азии и расслабленность и неторопливость местных жителей.

«Я сразу понял, что у калининградцев европейский темп жизни, который намного медленнее московского. Здесь людям интересно, кто вы, что делаете, в отличие от холодного безразличия, которое так широко ощущается в Москве», — описал турист свои впечатления.



Первое, что бросилось ему в глаза, — это чистота и порядок. По словам Ниньюаня, в Китае нередко намного грязнее. «Я был поражён чистотой и ухоженностью улиц Калининграда. Это действительно красивый и уютный город для прогулок», — поделился Ниньюань.

Кроме того, путешественника удивило, что в городе так много старых домов и даже руин. В Китае такого толком не осталось: обычно развалины сносят, а на их месте строят новые здания, а реставрируют и восстанавливают разве что иногда.

«Меня поразило, как история и современность переплетаются здесь. Этот город — настоящий культурный мост между Востоком и Западом. Это как попадание в другую реальность, где время останавливается: здесь каждый уголок дышит историей!»



Ниньюаня поразило, как много в городе ведётся строительных работ, и как масштабно область развивается. «Люди видят это и теперь вместе строят лучшее будущее», — подчеркнул молодой человек.

Пугающая строганина

Главной трудностью для китайца стала адаптация к местной кухне. Больше всего из местных блюд его шокировала строганина из пеламиды. Ниньюань никогда в жизни не ел замороженной сырой рыбы.

«Сначала, когда мне принесли блюдо, я очень сильно испугался, — вспоминает он. - Я не знал, как это есть, и боялся, что умру!»



В китайской кухне существует много разных способов приготовить еду, однако блюд из термически не обработанных сырых продуктов у них нет. Так что Калининград принес гостю новый жизненный опыт.

«В моем сознании «замороженный» всегда было антонимом «свежий». Но я оказался совершенно не прав, когда попробовал это балтийское блюдо», — признался турист.



Второй неожиданностью стал холодный литовский борщ. В азиатской кухне супы тоже есть, про их отличия от русских китаец уже знал. Но тут вроде давно знакомый ему «русский борщ» вдруг изменил и окраску, и даже вкус!

«Этот суп меня заинтриговал и удивил! — поделился Ниньюань. Единственное, я так и не понял: нужно кидать вареный картофель в суп или его стоит использовать как закуску…»



Из сладостей туристу больше всего понравился марципан. Раньше путешественник его никогда не пробовал, поэтому сначала даже не понял, что это. Но позже ему так полюбился вкус миндаля, что он стал покупать лакомство везде, где видел.

Кроме того, Ниньюаня порадовало, что в городе, расположённом далеко от большой России, много продуктов по доступным ценам.

«Когда я летел в Калининград, я очень переживал, что питаться мне будет либо нечем, либо придётся платить очень большие деньги!» — поделился гость.



Объехал все закоулки

Калининград понравился гостю и своей зеленью, и историческими зданиями, расположенными в разных его концах. Ниньюань ожидал найти туристические места только в центре. Однако всё оказалось иначе: чтобы посмотреть самые интересные достопримечательности, путешественнику пришлось объехать уголочки города.

По словам молодого человека, в Китае жители так же тепло относятся к туристам, как и в Калининграде. Горожане показались туристу милыми и отзывчивыми: когда он заблудился и не знал, что делать, на помощь пришла местная жительница.

«Девушка так отчаянно пыталась объяснить мне дорогу сначала на английском, потом с помощью переводчика — на китайском. Закончили мы на языке жестов», — с улыбкой благодарности вспоминает Ниньюань.



Другая калининградка помогла ему сфотографироваться и рассказала, какие места стоит посетить.

«В Москве люди гордятся тем, что их город — центр России. В Калининграде я увидел, насколько скромны местные жители. Они так трепетно относятся к своей культуре», — поделился китаец.



Сносить нельзя помиловать

Ниньюаня поразила судьба Дома Советов. Он так и не смог понять, зачем калининградцы сначала снесли Королевский замок, лишив города одного значимого строения, а потом решили избавиться и от другого здания на этом месте.

«Зачем вы разбираете этот дом? А если разбираете, почему тогда строили?» — недоумевает китаец.



Судьба немецкого замка меньше тронула азиата. Однако снос одного из главных символов советской эпохи для истинного коммуниста Ниньюаня стал большим разочарованием. Путешественник с горечью смотрел на руины здания, от которого к тому моменту остались лишь две стены.

Внимание гостя привлекло то, как мало вокруг полиции. По его словам, в Китае ситуация обстоит совершенно иначе.

«Правоохранительных органов очень много в Пекине. В моём родном городе их, конечно, меньше, но это всё равно больше, чем в Калининграде», — рассказал Ниньюань.



На долгожданной Куршской косе отсутствие в некоторых местах, например, в посёлках и на пляже, строгих запретов на передвижение его порадовало.

«Когда я услышал слово «заповедник», я подумал, что это место, где нужно ходить только по строго выделенным тропинкам. Я даже и подумать не мог, что там можно свободно гулять хотя бы где-то!»



Путешествие получилось ярким и насыщенным, считает Ниньюань.