В Поморье пройдет масштабный фестиваль "10 меридиан"

Масштабный мультиформатный фестиваль "10 меридиан" пройдет в городе Няндоме Архангельской области 2-4 августа. Впервые в истории региона будет установлена большая сцена на воде, в программе - фольклор, рэп, классическая и новейшая музыка, джаз и рок, сообщила пресс-служба правительства области.

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В фестивале примут участие композитор Олег Гудачев, мультиинструменталист Петр Главатских, музыкант Павел Артемьев, Московский ансамбль современной музыки, Алексей Горшенев с проектом "Горшенев", группа Zventa Sventana и местные музыканты.

"Для "10 меридиана" создаются новые проекты, посвященные Русскому Северу и его культурным кодам. Специально с учетом особенностей ландшафта прибрежной зоны няндомского озера Боровое композитор Олег Гудачев создал пространственную электроакустическую симфонию, на фестивале пройдет мировая премьера этого произведения. Театрализованное шествие "Савва идет на Север" посвящено истории создателя Северной железной дороги и железнодорожной станции Няндома Савве Мамонтову. Мы надеемся, что благодаря фестивалю у Няндомы появится шанс стать еще одной точкой притяжения для событийного туризма на карте России", - привела пресс-служба слова продюсера фестиваля Натальи Гайкович.



Пространственная симфония "Ау, это Север" создана специально для 18 тыс. жителей маленькой Няндомы. Она может исполняться только на берегу местного озера Боровое, поскольку написана с учетом особенностей его прибрежного ландшафта. Олег Гудачев работает в синтезе акустических музыкальных инструментов и современных технологий. За последний год мировые премьеры сочинений Гудачева прошли в Московской и Санкт-Петербургской филармониях, ГЭС-2, Театре Наций, музее "Гараж", на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Организаторы намерены привлечь на фестиваль в Няндоме не менее 15 тыс. гостей. Состоятся камерные детские спектакли, мастер-классы по традиционным северным ремеслам, арт-терапия, спортивные активности, в том числе зрелищный экстремальный спортивный забег "Гонка железных мамонов", будет работать бесплатный кемпинг.