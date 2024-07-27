Стало известно, сколько туристов сейчас отдыхают в Сочи

С начала 2024 года Сочи принял около 4,3 миллиона туристов. А сегодня в прибрежном и горном кластерах главного отечественного курорта отдыхают больше 200 тысяч человек. Об этом глава города Андрей Прошунин сообщил в субботу в своем Telegram-канале.

© Российская Газета

"В Сочи едут семьями, и часто уже не в первый раз. А многие впервые открывают для себя черноморский курорт и вместе с ним Россию. Город в этом году принял туристов более чем из 70 стран", - написал мэр.



Причем каждый второй гость курорта останавливается в горном кластере или посещает его достопримечательности с экскурсией. Средняя загрузка средств размещения здесь составляет 80 процентов. А всего горные курорты Сочи с начала года посетили более 2 миллионов туристов.

Как отмечает градоначальник, привлекательность горного кластера расчет за счет развития инфраструктуры для семейного отдыха, экологического и событийного туризма, организации летом трансферов к пляжам Черного моря.

В настоящий момент все три курорта Красной Поляны, а также Сочинский национальный парк и Кавказской государственный биосферный заповедник объединяют 150 километров оборудованных пешеходных и велосипедных маршрутов различной сложности.

Средняя загрузка средств размещения на прибрежной территории сейчас составляет 90,5 процента. При этом в большинстве санаториев и пансионатов с лечением свободных мест нет.