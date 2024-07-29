На Чукотке заработал аэропорт Кепервеем

Аэропорт Кепервеем на Чукотке, как и планировалось открылся 29 июля. Однако теперь есть сложности с доставкой пассажиров к аэропорту из-за разрушенной дороги.

Авиасообщение в аэропорту Кепервеем на Чукотке восстановлено. Рейсы выполняются в Анадырь и Магадан. Перевезти всех пассажиров за один день не получится. Сегодня из аэропорта Кепервеем будут осуществлены только те авиарейсы, которые перенесены с 26 июля. Рейсы, запланированные на 29 июля, назначены на утро 30 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Билибинского района.

Отмечается, что самолеты авиакомпаний, которые осуществляют авиасообщение между Кепервеемом и Магаданом, будут ночевать в аэропорту Кепервеема.

Меж тем, людей из Билибино доставляют до воздушной гавани Кепервеем на вахтовых автобусах. Также они будут стоять на выходе из аэропорта. Отмечается, что транспорт организован только для пассажиров, а провожающих и встречающих просят не занимать места ввиду их ограниченного количества.

Причина: 28 километр региональной дороги Билибино-Кепереем получил критические повреждения. На текущий момент профильные службы сделали отсыпку данного участка. Работа по восстановлению региональной дороги идет круглосуточно.

Напомним, из-за подтопления аэропорт Кепервеем на Чукотке не выпускает и не принимает рейсы. Для безопасности пассажиров и сотрудников воздушную гавань закрыли до 29 июля.