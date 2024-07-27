Россияне устремились в захватывающие пешие прогулки по Арктике

Пешие походы стали одним из самых популярных направлений для туризма внутри России. Для этого по всей стране создают экотропы — маршруты разной сложности с навигацией, которые позволяют ознакомиться с флорой и фауной регионов и увидеть первозданные красоты, находясь при этом в безопасности. Одни из самых красивых экотроп России расположены в Арктике или близко к ней. «Лента.ру» изучила, куда на Русском Севере можно отправиться любителям пешего туризма и что они там увидят.

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Что такое экотропа?

От простой тропинки в лесу экотропа отличается наличием информационных стендов, указателей и маркировочных знаков. Кроме того, часто туристы могут передвигаться там по деревянным настилам, которыми оборудуют самые труднодоступные зоны. Экотропы обустраивают по всей России, чтобы туристы могли увидеть дикие ландшафты, при этом оставаясь в безопасности и не причиняя вреда природе.

Во время похода следует придерживаться ряда правил:

не перемещаться по экотропе на машинах, самокатах, мопедах, мото- и квадроциклах, велосипедах;

не разводить огонь (в том числе в мангалах);

не портить объекты инфраструктуры;

не собирать ягоды и травы;

не пугать животных и птиц;

не ловить рыбу и не купаться в водоемах, мимо которых проходит экотропа;

не брать с собой в путешествие домашних питомцев;

не оставлять мусор вне специально обозначенных контейнеров.

Как подготовиться к походу по экотропе?

Сбор для прогулки по экотропе не займет у путешественника много времени. Достаточно будет взять с собой небольшой рюкзак с термосом, перекусом и дождевиком. Часто за приключениями можно отправляться даже в обычных кроссовках и удобной городской одежде. Дополнительное снаряжение, компас или навигатор вряд ли потребуются, поскольку тропы, как правило, оборудованы специальными стоянками для туристов, костровыми местами, информационными знаками и стендами.

Живописные экотропы Севера

Прогулка по экологической тропе — это возможность увидеть места обитания диких животных, реликтовые леса и уникальные скальные образования.

При этом Русский Север — не только тайга, ведь данное понятие носит, скорее, не географический, а историко-культурный характер. В заповедниках Архангельской, Мурманской областей, Красноярского края и в Республике Саха (Якутия) сосредоточено основное количество интереснейших объектов деревянного зодчества, каменных монастырей с белыми стенами, древних погостов. Все эти памятники обрамлены девственной природой суровых краев.

Маршруты на данном направлении не предполагают рискованных сплавов по бурным рекам и покорения горных вершин. Для путешествия на Русский Север не потребуется и особая физическая подготовка, ведь экотропы смогут преодолеть даже новички. Единственным ограничением может стать погода, так что для таких путешествий лучше выбирать летние месяцы.

Кенозерский национальный парк: Транскенозерская тропа (Архангельская область)

Эта природно-культурная резервация расположена в юго-западной части Архангельской области. В Кенозерье помимо сохранения природных ландшафтов стремятся поддерживать самобытную культуру Русского Севера. Туристы там смогут ознакомиться с искусством иконописи и увидеть археологические памятники. Кроме того, путешественникам предложат побыть этнографами и изучить селения, где по-прежнему чтут промыслы.

Транскенозерская тропа — маршрут протяженностью 36 километров, проходящий по исторической дороге между Лекшмозером и Кенозером. Рассчитана эта тропа на два дня. Считается, что именно по этому пути древние новгородцы XII-XIV веков осваивали территории Кенозерья. Туристы увидят здесь старинные поселения, святые рощи и поклонные кресты, а также Порженский погост — его сравнивают со знаменитым Китеж-градом.

Тропа муравейников (Архангельская область)

Место, располагающееся в Кенозерском национальном парке, получило свое название из-за множества муравейников на маршруте. Тропа не длинная, всего 3,5 километра. Прогулка в расслабленном темпе по ней займет около двух часов.

Искателям приключений рекомендуют подняться на смотровую площадку с видом на озеро и сфотографироваться возле часовни святой Ксении Петербургской. Она построена из дерева и похожа на сказочный домик посреди леса



Умба (Мурманская область)

Так называется небольшое поселение на Терском берегу Белого моря. Здесь живут потомки первопроходцев Севера — поморов. Когда-то они занимались рискованными в то время рыболовным и охотничьим промыслами, из-за чего им приходилось постоянно перемещаться по суровой мурманской земле.

В поселке Умба можно посетить музей-заповедник канозерских петроглифов, группы наскальных рисунков III-II тысячелетий до нашей эры. Из Умбы и начинается пятикилометровая пешеходная тропа по живописным окрестностям.

Гора Горелая (Мурманск)

Горелая — гора (сопка) в городской черте города Мурманска. На юге от нее расположен район Северное Нагорное, а с запада — Кольский залив и нефтебаза. Высота горы Горелой — 253 метра. На западном отроге горы размещен, предположительно, протосаамский памятник «Вороний камень».

Гору нельзя назвать необитаемой: на ее вершине установлены антенные поля сотовых операторов и радиорелейных станций, пункт приемной радиостанции Мурманского морского пароходства, а также строящийся метеорадар. Недалеко — небольшое озерцо, на берегу которого растут российские «северные орхидеи» — ятрышник пятнистый. Его листья густо усеяны темно-фиолетовыми пятнами.

Дух Севера. Тропы хребта Сунтар-Хаята (Якутия)

Маршрут отличается многообразием природных пейзажей Якутии: горные реки, наледи, озера, долины, луга, почти как в Альпах, каньоны и скалы.

На экотропе туристам встретятся кочующие семьи оленеводов. А летом хребет Сунтар покрывается разноцветьем, после чего пробуждается одна из самых редких бабочек, живущих только в этих горах, — парусник Аммосова



Национальный парк «Красноярские Столбы»: «Тропа возможностей» (Красноярский край)

Это одна из самых подходящих для маломобильных посетителей экотроп. Ее длина составляет 340 метров, на маршруте установлены перила, поручни, пандусы, также развернуто место отдыха с опорной скамьей и карманом для разъезда инвалидных колясок.

Начинается «Тропа возможностей» у кордона Лалетино. Проект, выросший из частной инициативы, запустили в 2018 году.

В 2024 году пешие походы стали самым популярным направлением активного туризма в России

В июне Агентство стратегических инициатив (АСИ) и группа компаний Б1 при поддержке Русского географического общества (РГО) обнародовали результаты опроса, в котором участвовали порядка девяти тысяч человек. Исследование показало, что 69 процентов россиян увлекаются пешими походами. Больше всего соотечественников привлекают несложные походы на полный день, об этом заявили 48 процентов респондентов. При подготовке и планировании похода многие россияне опираются на личный опыт (49 процентов) или рекомендации друзей (43 процента). Куда реже люди обращаются в специализированные туристические клубы (7 процентов). 78 процентов признались, что используют автомобиль в пути до туристической тропы.

Важными источниками информации в походе для россиян являются указатели и информационные стенды, об этом заявили 68 процентов опрошенных. Также во время пеших походов многие туристы (88 процентов) применяют цифровые устройства для навигации.