Фестиваль sup-культуры открылся в Тульской области

В Тульской области проходит фестиваль sup-культуры, музыки и баланса Vashana Sup Camp. Как сообщает Тульская служба новостей, на территория арт-кэмпа «Дикая Мята» ожидают три дня карнавалов, музыки и солнца.

Гости могут отправиться в путешествие по реке Вашана на сап-бордах, посетить мастер-классы и выступления групп.

Суббота, 27 июля, будет самым насыщенным днём, с карнавальными и вечерними заплывами, концертами и специальной зоной баланса.

В воскресенье запланированы сплавы со свободной программой и пижамный день на реке.

Также проводится турнир по пляжному регби и волейболу.