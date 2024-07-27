В Костроме появилась плавучая гостиница

Гостей приглашает фермер Анна Смирнова.

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Новый вид туризма появился в Костроме, узнал KOSTROMA.TODAY.

Его организовала владелица фермерского хозяйства FOOD&RESORT Анна Смирнова.

Изначально она занималась производством мясной и молочной продукции, но потом получила грант, на который купила настоящую гостиницу на воде — хаусбот. Это судно, на котором есть две палубы, кухня, спальня, санузел, душ и место для отдыха, в том числе, зона барбекю.

Кроме того, на хаусботе проходят мастер-классы: можно самим приготовить бургеры с котлетой, которую Анна Смирнова производит на своем предприятии.