Российского туриста разозлили грязные поезда до Черного моря

Российские туристы шокированы старыми вагонами поездов, которые едут к Черному морю. Они называют свое путешествие «сплошным мучением».

«Грязь такая, что не вымыть, вонь, розетки, как у меня на даче, перекрученные к стене, ночной светильник не работает. Везут, как скот», – рассказала одна из туристок.



Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков пояснил, что дефицит железнодорожных билетов на юг появился из-за того, что часть аэропортов закрыты, а зарубежный турпоток заметно сократился. При этом россияне, выбирая, ехать в старом вагоне или не ехать совсем, выберут первое, пишет издание SOCHI1.RU.

Напомним, туристы в Сочи шокированы фекальными реками, стекающими в море. Они отмечают, что на пляже стоит ужасная вонь.