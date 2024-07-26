Турпоток в Кабардино-Балкарию вырос на четверть

Турпоток в Кабардино-Балкарию по итогам первого полугодия составил почти 800 тысяч человек. Это более чем на четверть превышает показатель прошлого года.

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«В целом в Кабардино-Балкарии отмечается взрывной рост турпотока. В первом полугодии республика уже приняла почти 800 тысяч туристов, это 127,8% к уровню аналогичного периода прошлого года», — сообщил в своем телеграм-канале глава региона Казбек Коков по итогам заседания совета по инвестициям и предпринимательству.



Он подчеркнул, что в связи с очевидной инвестиционной привлекательностью этой сферы необходимо продолжать работать над инфраструктурой, качеством обслуживания туристов, подготовкой профессиональных кадров.

«Огромный инвестиционный потенциал сосредоточен в Нальчике, который включен в обновленный перечень курортов федерального значения. Здесь с 2021 года введены в эксплуатацию 9 новых гостиниц с общим номерным фондом 453 места. В разной стадии реализации находятся 9 объектов и еще 4 проектируются — это до 3000 номеров. Объем инвестиций уже превысил 1,5 миллиарда рублей, не считая бюджетных вложений в благоустройство городской инфраструктуры», — отметил глава региона.



По его данным, в столице республики, которая подтвердила статус курорта федерального значения, также фиксируется рост турпотока. В настоящее время санатории в городе загружены на 100%, всего имеется около 7 тысяч мест размещения. За первое полугодие Нальчик принял 45 тысяч гостей. По расчетам властей, до конца года эта цифра утроится.