В Тюмени появится бесплатный пляж на озере Круглом

Городские власти определились с местом, на котором оборудуют долгожданный пляж. Об этом заявил мэр Тюмени Максим Афанасьев.

«Три водоема у нас имеют потенциальную возможность приспособления под пляж. Это озеро Алебашево, которое находится в стадии очистки от иловых отложений. Здесь работы будут выполняться не менее двух лет. А вот озеро Круглое оно уже сейчас подтверждает приемлемый по нормативам состав воды. Соответственно, мы себе поставили задачу в сезон 2025 года организовать там зону отдыха и пляж», – отметил глава города в эфире «Вести FM».



Специалисты расчитят местность, сделают планировку песчаного берега, а также обсутроят посты охраны и санузлы.

Максим Афанасьев подчеркнул, что следующий летний сезон на пляже будет проходить в тестовом режиме. Власти планируют собрать мнения горожан, чтобы после улучшить условия отдыха.

Ранее «ФедералПресс» назвал водоемы, которые претендуют на место городского пляжа. Власти расчищают и их, но первым станет озеро Круглое.