Санкт-Петербург стал лидером экоиндекса городов России

Санкт-Петербург занял первое место в рейтинге российских городов по экоиндексу. Об этом 26 июля сообщает газета «Петербургский дневник».

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Издание привело результаты исследования, которое провели аналитики сервиса 2ГИС и эксперты Научного центра Smart Urban Nature РУДН. Они рассчитали экоиндекс 16 городов-миллионников, изучив доступность парков и водных объектов, развитие общественного транспорта и велоинфраструктуры, разнообразие экопрактик и мнений жителей.

Экоиндекс формируется за счет суммы баллов, набранных городом в каждом из шести направлений исследования. При этом позицию города можно посмотреть как в итоговом индексе, так и отдельно в каждом направлении.

По итогам исследования Северная столица вошла в число лидеров практически в каждом из направлений. Город занял первое место в направлении доступности водных объектов и в общем рейтинге. В тройку призеров также вошли Москва и Пермь.