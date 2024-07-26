Карельский санаторий вошел в список курортов федерального значения

Санаторий «Марциальные воды» в Карелии включен в число курортов федерального значения. Глава регионального минздрава Михаил Охлопков уточнил, что всего в список курортов федерального значения, лечебно-оздоровительных местностей и курортных регионов вошли 57 территорий.

«Перечень необходим для того, чтобы разграничить подведомственность курортов. Федеральные курорты будут курироваться Министерством здравоохранения России», – написал Охлопков.



Известно, что документ вступит в силу 1 сентября 2024 года. Охлопков уверен, что «Марциальные воды» считаются одним из лучших курортов страны. Напомним, что санаторий представлял регион на X Международном конгрессе «Санаторно-курортное лечение». Событие прошло в рамках выставки «Россия», которая состоялась на ВДНХ.