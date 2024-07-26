Первые путешественники проехали по туристическому маршруту «Соловьи и железо»

Первые туристы из другого региона путешествовали по национальному туристическому маршруту Курской области.

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На выходных первые туристы из Москвы и Подмосковья побывали в Курской области, путешествуя по национальному туристическому маршруту «Соловьи и железо».

Тур длился два дня. Маршрут сочетает в себе несколько тематических направлений: военно-патриотическое, этнографическое, промышленное и православное.

В программу показа входят Коренная пустынь, усадьба Афанасия Фета, мемориалы «Курская битва» и «Героям Северного фаса Курской дуги» в поселке Поныри, посещение музея истории Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева и карьера КМА, Зоринский сад в Обояни и экскурсия по городу, обзорная экскурсия по Курску и поездка в ландшафтно-этнографический комплекс «Парк мельниц».

Также туристы попробовали традиционные курские блюда: кашу гарбузню, котлеты по-черемисиновски с запеченным яйцом, пирожки из праздничного обеда Шамиля и другие.